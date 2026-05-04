Były rzecznik PiS ostro o Kaczyńskim. "Wszedł na ścianę"

O sytuację w Prawie i Sprawiedliwości Marcin Matalerek pytany był w Porannej rozmowie RMF FM. Zdaniem polityka, problemy z którymi obecnie mierzy się ta partia są wynikiem decyzji podjętych przez jej prezesa Jarosława Kaczyńskiego.

Mastalerek: Kaczyński gasi pożar, który sam wywołał

– Prezes Kaczyński swoją decyzją o wystawieniu jednego z dwóch najbardziej niepopularnych ministrów w rządzie Morawieckiego jako kandydata na premiera doprowadził do tego, że Morawieckiemu trudno było to zaakceptować – stwierdził, podkreślając, iż to, co robi dziś prezes Kaczyński, to "gaszenie pożaru, który sam wywołał".

Mastalerek wskazywał, iż były premier dość wyraźnie artykułował, że sytuacja w której najbardziej niepopularny minister w jego rządzie będzie kandydatem na premiera jest dla niego trudna. – Ale prezes Kaczyński wszedł na ścianę i zdecydował się to zrobić, po czym zdziwiony jest, że premier Morawiecki robi swoje stowarzyszenie. Później jeszcze bardziej zdziwiony jest, że mimo tego, że grozi mu publicznie, że nikt nie znajdzie się na listach, premier Morawiecki się z tego nie wycofuje – mówił.

Zamieszanie wokół stowarzyszenia Morawieckiego

W kwietniu prezes Prawa i Sprawiedliwości poinformował na wspólnej konferencji prasowej z Mateuszem Morawieckim, że na spotkaniu z byłym premierem doszło do kompromisu. – Partia będzie miała dwa płuca – oświadczył Jarosław Kaczyński. Lider PiS podkreślił, że kompromis sprowadza się "najogólniej do tego, że działalność stowarzyszenia będzie prowadzona jakby wewnątrz partii".

Chodzi o Stowarzyszenie Rozwój Plus, które założył Mateusz Morawiecki, a do którego zapisać się miało około 40 parlamentarzystów oraz europarlamentarzystów. Wcześniej ze strony kierownictwa partii padały groźby, że wszyscy, którzy zaangażują się w jego działalność mogą zapomnieć o starcie w wyborach z list PiS.

