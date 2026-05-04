Kukiz tryumfuje: Warto było trwać w Sejmie. Nawet kosztem opluwania

Paweł Kukiz odniósł się za pośrednictwem mediów społecznościowych do powołania przez prezydenta Karola Nawrockiego Rady Nowej Konstytucji. Parlamentarzysta nie ukrywa, że z tego powodu było to najszczęśliwsze w jego życiu Święto 3 Maja.

Paweł Kukiz: Warto było trwać w Sejmie. Nawet kosztem opluwania

"Pan Prezydent ogłosił powołanie Rady d.s. Zmiany Konstytucji i rozpoczęcie prac nad zmianą postkomunistycznego badziewia z 1997 roku... Nareszcie!" – napisał na Facebooku. Kukiz podkreślił jednocześnie, że "warto było trwać przez ponad dekadę w Sejmie, nawet kosztem opluwania, hejtu, itp., by teraz wejść do Zespołu jako reprezentant Koła Demokracja Bezpośrednia...".

"A propos demokracji bezpośredniej – nie wyobrażam sobie, żeby projekty reform konstytucyjnych nie były na bieżąco konsultowane z Obywatelami. Najsprawniej i najskuteczniej można to robić via internet. I jestem na tę drogę przygotowany, mamy ku temu wszelkie niezbędne narzędzia. O szczegółach wkrótce" – podsumował.

Prezydent powołał Radę ds. nowej konstytucji. Oto skład

Przypomnijmy, że uroczystość powołania pierwszych członków prezydenckiej Rady Nowej Konstytucji odbyła się w niedzielę na Zamku Królewskim w Warszawie.

W jej skład weszli: były europoseł Prawa i Sprawiedliwości profesor Ryszard Legutko, konstytucjonalista profesor Ryszard Piotrowski, były marszałek Sejmu Marek Jurek, profesor Anna Łabno, były marszałek Sejmu Józef Zych, była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik oraz była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska.

Celem nowej rady będzie wypracowanie projektu nowej konstytucji, co prezydent Karol Nawrocki zapowiedział w swoim pierwszym po zaprzysiężeniu na urząd prezydenta orędziu – w sierpniu ubiegłego roku. Członkowie rady będą mieli czas na zakończenie prac w tym zakresie do końca kadencji Nawrockiego.

