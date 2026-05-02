Kto stanie na czele prezydenckiej Rady Nowej Konstytucji? Nieoficjalne ustalenia

Nowe, nieoficjalne ustalenia ws. prezydenckiej Rady Nowej Konstytucji publikuje w sobotę RMF FM.

Rada Nowej Konstytucji. Nieoficjalne ustalenia

"Prof. Dariusz Dudek, doradca Karola Nawrockiego, najpewniej stanie na czele Rady Nowej Konstytucji przy prezydencie" – czytamy.

Według rozgłośni, w Radzie zasiąść ma na pewno Paweł Kukiz, który od dawna opowiada się za zmianą obowiązującej od 1997 roku ustawy zasadniczej. Ponadto, wśród członków tego ciała znaleźć się ma, "z puli prezydenckiej", zawieszony w prawach członka PiS poseł Krzysztof Szczucki.

Z kolei spośród członków Konfederacji, którzy mogliby zasilić prezydencką radę RMF FM wymienia: Przemysława Wiplera, Michała Wawra czy Grzegorza Płaczka.

Prace nad nową konstytucją. "To nie będą spotkania przy kawie i ciasteczkach"

Przypomnijmy, że powołanie pierwszych jej członków 3 maja zapowiedział rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz. Wyjaśnił, że w składzie rady mają znaleźć się przedstawiciele klubów i kół poselskich, eksperci oraz osoby, które – jak mówił – "mają różną wrażliwość, różne poglądy, różne postrzeganie kwestii dotyczących prawa, funkcjonowania prawa, też funkcjonowania dotychczasowej konstytucji". – To nie będą spotkania przy kawie i ciasteczkach, a konkretna, merytoryczna praca. Dlatego (prezydent) zaprasza przedstawicieli klubów i kół poselskich, no bo to jest przecież decyzja o charakterze politycznym. Konstytucja jest oczywiście najważniejszym aktem, ustawą zasadniczą, ale musi być wypracowana w ramach pewnego konsensusu politycznego – zapowiedział rzecznik prezydenta.

Celem nowej rady będzie wypracowanie projektu nowej konstytucji, co prezydent Karol Nawrocki zapowiedział w swoim pierwszym po zaprzysiężeniu na urząd prezydenta orędziu – w sierpniu ubiegłego roku.

