Tusk uderza w Nawrockiego. "Proponuję zacząć od przestrzegania aktualnej"

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz zapowiedział w piątek, że "w Święto Konstytucji 3 Maja rozpoczynamy proces tworzenia rady ds. nowej konstytucji".

– Tego dnia zostaną powołani pierwsi członkowie tej rady – zapowiedział w Polsat News.

Rafał Leśkiewicz wyjaśnił, że w składzie rady mają znaleźć się przedstawiciele klubów i kół poselskich, eksperci oraz osoby, które – jak mówił – "mają różną wrażliwość, różne poglądy, różne postrzeganie kwestii dotyczących prawa, funkcjonowania prawa, też funkcjonowania dotychczasowej konstytucji".

– To nie będą spotkania przy kawie i ciasteczkach, a konkretna, merytoryczna praca. Dlatego (prezydent) zaprasza przedstawicieli klubów i kół poselskich, no bo to jest przecież decyzja o charakterze politycznym. Konstytucja jest oczywiście najważniejszym aktem, ustawą zasadniczą, ale musi być wypracowana w ramach pewnego konsensusu politycznego – zapowiedział rzecznik prezydenta.

Nawrocki powoła radę ds. nowej konstytucji. Tusk krytykuje

Do sprawy odniósł się premier Donald Tusk, który na platformie X napisał, że "pan Karol Nawrocki ogłosił, że będzie pracował nad nową konstytucją". "Proponuję zacząć od przestrzegania aktualnej" – dodał.

Celem nowej rady będzie wypracowanie projektu nowej konstytucji, co prezydent Karol Nawrocki zapowiedział w swoim pierwszym po zaprzysiężeniu na urząd prezydenta orędziu – w sierpniu ubiegłego roku.

Prezydent zapowiedział pracę nad zmianą konstytucji w pierwszym orędziu

Prezydent zapewnił w orędziu, że będzie stał na straży polskiej ustawy zasadniczej. Zapowiedział też, że do roku 2030 Polska powinna przyjąć nową konstytucję.

– Wydarzyło się tak wiele sporów kompetencyjnych, w ostatnim czasie tak regularnie łamano polską Konstytucję, że my jako klasa polityczna musimy zacząć działać nad rozwiązaniami nowej ustawy zasadniczej, która będzie gotowa do przyjęcia, mam nadzieję i wierzę, w roku 2030 – oznajmił wówczas Karol Nawrocki.

W święto Konstytucji 3 maja prezydent powoła nową, ważną radę

Lewica nie chce współpracować z Nawrockim. "Nie zamierzamy uczestniczyć w pracach"