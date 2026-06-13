Tym politykom najbardziej ufają Polacy. Jest nowy sondaż

Uczestnicy sondażu Social Changes zostali zapytani o zaufanie do polityków. Każdego z nich mogli ocenić w skali od 1 do 10.

Nawrocki z największym zaufaniem Polaków

Największym zaufaniem cieszy się prezydent Karol Nawrocki, który uzyskał wskazania na poziomie 4,2.

Radosław Sikorski, wicepremier, szef MSZ, uzyskał 4,1 wskazań.

Podium zamyka premier Donald Tusk z wynikiem na poziomie 3,7.

Którzy politycy znaleźli się poza podium?

Tuż za podium znaleźli się: wicepremier, szef MON, lider PSL – Władysław Kosiniak-Kamysz, marszałek Sejmu, lider Nowej Lewicy – Włodzimierz Czarzasty oraz wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski – wszyscy z wynikiem 3,5.

Kolejne miejsca zajęli ex aequo wicemarszałkowie Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL) i Krzysztof Bosak (Konfederacja) – po 3,3.

Na następnych miejscach znaleźli się: Patryk Jaki – wiceprezes PiS (3,2), Tobiasz Bocheński – wiceprezes PiS (3,2), Przemysław Czarnek – wiceprezes PiS (3,1), Mateusz Morawiecki – były premier, wiceprezes PiS i Jarosław Kaczyński – prezes PiS – obaj 2,9. Ten sam wynik otrzymał jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen.

Na dole tabeli uczestnicy sondażu umieścili współprzewodniczącego Razem Adriana Zandberga oraz przewodniczącą Polski 2050, minister funduszy i polityki regionalnej Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz – po 2,8 wskazań.

Tym politykom Polacy ufają najmniej

Najgorzej oceniona trójka polityków to: prezes Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun (2,7), poseł klubu KO Roman Giertych, a stawkę zamknął wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia (2,6).

Badanie zostało zrealizowane w dniach 5-9 czerwca 2026 roku metodą CAWI na panelu internetowym na próbie 1073 osób.

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