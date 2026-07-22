Zły sondaż dla Czarnka. Nawet część wyborców PiS w niego nie wierzy

Większość Polaków nie uważa, że Przemysław Czarnek doprowadzi Prawo i Sprawiedliwość do wygranej w wyborach – wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski.

Największa grupa badanych, 31,6 proc., odpowiedziała, że zdecydowanie nie wierzy w taki scenariusz. Kolejne 28,4 proc. wskazało odpowiedź „raczej nie”. Łącznie daje to 60 proc. respondentów, którzy sceptycznie oceniają szanse Przemysława Czarnka na poprowadzenie PiS do wyborczego zwycięstwa.

Przeciwnego zdania jest znacznie mniej ankietowanych. 6,8 proc. badanych odpowiedziało „zdecydowanie tak”, a 10,8 proc. wybrało odpowiedź „raczej tak”. Oznacza to, że w sukces pod przywództwem Czarnka wierzy łącznie 17,6 proc. respondentów.

Jednocześnie aż 22,4 proc. uczestników badania nie miało wyrobionej opinii w tej sprawie lub odpowiedziało, że trudno im to ocenić.

Co czwarty wyborca PiS wątpi w Czarnka

Z sondażu wynika, że 74,1 proc. zdeklarowanych wyborców PiS jest zdania, że Czarnek zapewni partii zwycięstwo (32,6 proc. "zdecydowanie tak" i 41,5 proc. "raczej tak"). Z kolei nieco ponad 25 proc. jest przeciwnego zdania.

Wśród wyborców Konfederacji ledwie 1,1 proc. twierdzi, że Czarnek zapewni PiS zwycięstwo, a 58,3 proc. jest przeciwnego zdania. Wśród rządzącej koalicji 82 proc. badanych uważa, że Czarnek nie da PiS zwycięstwa w najbliższych wyborach parlamentarnych.

Badanie zostało przeprowadzone przez United Surveys by IBRiS w dniach 16–17 lipca 2026 roku na ogólnopolskiej próbie 1000 osób. Zastosowano metodę mixed-mode, obejmującą wywiady internetowe (CAWI) oraz telefoniczne (CATI). Deklarowany maksymalny błąd oszacowania wynosi 3 proc. przy poziomie ufności 0,95.

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