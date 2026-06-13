Najnowszy sondaż poparcia dla partii. Jak dziś głosowaliby Polacy?

Z nowego sondażu Social Changes, wynika, że największym poparciem cieszy się Koalicja Obywatelska, która uzyskała 33 proc. poparcia.

Na drugim miejscu Prawo i Sprawiedliwość, na które chęć oddania głosu zadeklarowało 30 proc. ankietowanych.

Podium zamyka Konfederacja, na którą swój głos chciałoby oddać 12 proc. uczestników sondażu.

Do Sejmu weszłyby jeszcze: Nowa Lewica – z poparciem na poziomie 8 proc. oraz Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, na którą zagłosowałoby 7 proc. ankietowanych.

Na granicy progu wyborczego znalazła się Partia Razem, na którą chęć oddania głosu zadeklarowało 5 proc. respondentów.

PSL i Polska 2050 poza Sejmem

Do Sejmu nie dostałyby się Polska 2050 i PSL, które mają po 2 proc. wskazań.

Chęć oddania głosu na inną partię wybrało 1 proc. uczestników badania.

Sondaż pokazuje wysoką frekwencję w wyborach parlamentarnych

Jeśli chodzi o frekwencję wyborczą, to gdyby głosowanie w wyborach parlamentarnych odbyło się w najbliższą niedzielę, do urn wyborczych udałoby się – zgodnie z wynikami sondażu – 76 proc. osób, z czego opcję "zdecydowanie tak" wybrało 55 proc. respondentów, zaś "raczej tak" – 21 proc. ankietowanych.

Udział w wyborach wyklucza 15 proc. uczestników sondażu, w tym 10 proc. "zdecydowanie" nie chciałoby w nich uczestniczyć, a 5 proc. "raczej nie" poszłoby do urn wyborczych.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 5-9 czerwca 2026 roku metodą CAWI na panelu internetowym na próbie 1073 osób.

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