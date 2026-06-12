Tak dziś zagłosowaliby Polacy. Są wyniki najnowszego sondażu

Z nowego sondażu pracowni Opinia24 wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, to wygrałaby je Koalicja Obywatelska, na którą chce zagłosować 31,4 proc. respondentów.

Drugie miejsce zajęłoby Prawo i Sprawiedliwość. Głos na partię Jarosława Kaczyńskiego zadeklarowało 24,2 proc. badanych.

Podium zamknęłaby Konfederacja, z wynikiem na poziomie 12,6 proc.

Na czwartym miejscu znalazły się Konfederacja Korony Polskiej oraz Lewica. Na oba ugrupowania chęć oddania głosu deklaruje po 7,5 proc. ankietowanych.

Sondaż Opinia24. Te partie znalazłyby się poza Sejmem

Pozostałe partie znalazłyby się z kolei pod progiem wyborczym.

Na Partię Razem głos oddałoby 3,2 proc. wyborców. Polskie Stronnictwo Ludowe mogłoby liczyć na 2,7 proc. poparcia, Polska 2050 uzyskałaby 1,8 proc. głosów.

Głosowanie na inne partie zadeklarowało 1,4 proc. badanych.

5 proc. ankietowanych nie było w stanie jednoznacznie wskazać, na kogo oddałoby głos, gdyby wybory odbyły się w niedzielę.

Jaka frekwencja w wyborach parlamentarnych?

Z sondażu wynika, że w wyborach do Sejmu wzięłoby udział 73 proc. badanych, w tym 50 proc. wskazało zdecydowany udział, a 23 proc. "raczej" poszłaby do urn. 21 proc. badanych zadeklarowało, że nie planuje udziału w wyborach – 12 proc. respondentów "zdecydowanie" nie wzięłoby udziału w głosowaniu, a 9 proc. "raczej nie" poszłoby zagłosować.

Badanie Opinii24 przeprowadzono w dniach 8-10 czerwca 2026 roku techniką wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) i wywiadów internetowych (CAWI), na reprezentatywnej próbie 1000 pełnoletnich mieszkańców Polski.

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