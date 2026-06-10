Czerwona kartka dla rządu Tuska. Sondaż nie zostawia złudzeń

"Jak oceniasz rząd Donalda Tuska od początku kadencji do chwili obecnej?" – zapytał Instytut Badań Pollster w nowym sondażu dla "Super Expressu". Wyniki badania opublikowano w środę (10 czerwona). Okazuje się, że większość respondentów (54 proc.) ocenia rząd źle.

Dobrą ocenę gabinetowi Donalda Tuska wystawiło tylko 33 proc. ankietowanych. "SE" zauważył, że jest to wynik zgodny z sondażowym poparciem dla Koalicji Obywatelskiej.

13 proc. badanych nie miało sprecyzowanego zdania na temat obecnego rządu. Sondaż został przeprowadzony w dniach 28-29 maja 2026 r. na próbie 1057 osób.

– Niedawno sondaże wskazywały, że Polacy dają rządowi żółtą kartkę. Teraz to już czerwona. To poważne zagrożenie, tym bardziej, że do wyborów pozostał nieco ponad rok, więc powinno być to dla rządu powodem do niepokoju – ocenił dr Bartłomiej Machnik, politolog. – Wynik sondażu jest też sygnałem, że dotychczasowa polityka, czy to komunikacyjna, czy związana z działaniami rządu, jest po prostu nieprawidłowa – dodał.

Jak chcą głosować Polacy?

Z partyjnego sondażu zrealizowanego przez pracownię IBRiS dla Polsat News wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbywały się teraz, to do Sejmu dostałoby się pięć partii.

Pierwsze miejsce w badaniu zajęła Koalicja Obywatelska, która może liczyć na 29,3 proc. poparcia. Na drugie w zestawieniu Prawo i Sprawiedliwość głos planuje oddać 23,7 proc. badanych. Podium zamyka Konfederacja, którą popiera obecnie 13,4 proc. respondentów. Na Nową Lewicę zagłosowałoby 8,1 proc. ankietowanych, a niemalże tyle samo – bo równo 8,0 proc. – na Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna.

Na Polskie Stronnictwo Ludowe chce zagłosować 4,2 proc. uczestników badania, na partię Razem – 2,9 proc., zaś na Polskę 2050 – 1,5 proc. Te formacje nie przekroczyłyby więc progu wyborczego (5 proc.).

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