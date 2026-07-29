Nawrocki liderem sondażu, Bosak z historycznym wynikiem

Z najnowszego badania IBRiS dla Onetu wynika, że Karolowi Nawrockiemu ufa 51,3 proc. respondentów. Oznacza to spadek o 3,5 pkt proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem, jednak prezydent zachował pierwsze miejsce w zestawieniu.

Drugą pozycję zajmuje wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz z wynikiem 42,3 proc., a podium zamyka minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, któremu ufa 41,5 proc. badanych.

Bosak z ogromnym wzrostem zaufania

Na czwartym miejscu znalazł się współprzewodniczący Konfederacji i wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Zaufanie do niego deklaruje 39,9 proc. ankietowanych, co oznacza wzrost aż o 10 pkt proc. względem poprzedniego badania.

To największy wzrost w całym rankingu oraz najlepszy wynik Bosaka od początku prowadzenia tego sondażu – podkreśla Onet. Według autorów badania, awans Bosaka do ścisłej czołówki rankingu jest jednym z najbardziej wyrazistych trendów obecnego zestawienia.

Czarnek z największym spadkiem

Jednocześnie sondaż wskazuje na pogorszenie notowań części polityków PiS, w tym Przemysława Czarnka, który odnotował jeden z największych spadków zaufania (nie ufa mu prawie 64 proc. ankietowanych). Prezesowi partii Jarosławowi Kaczyńskiemu nie ufa ponad 60 proc. pytanych.

Ostatnie miejsce w zestawieniu przypadło minister funduszy i polityki regionalnej Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz (Polska 2050). Zaufanie do niej deklaruje jedynie 10 proc. respondentów, podczas gdy nieufność – prawie 60 proc.

Badanie IBRiS zostało przeprowadzone w dniach 24-25 lipca br. na zlecenie Onetu na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1100 dorosłych Polaków. Sondaż zrealizowano metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

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