Sojusz PiS i Konfederacji? "Ojcem porozumienia może być wyłącznie Nawrocki"

Od dłuższego czasu trwają spekulacje dotyczące prawicowego paktu senackiego na wybory parlamentarne w 2027 roku. Chodzi o potencjalne porozumienie ugrupowań takich jak PiS, Konfederacja oraz – być może – Konfederacja Korony Polskiej, które – wzorem obecnej większości w Senacie – mogłyby wystawiać wspólnych kandydatów w jednomandatowych okręgach wyborczych do Senatu. Taki model mógłby zwiększyć szanse na odbicie Senatu.

Regularnie wraca też wątek roli prezydenta Karola Nawrockiego. Politycy obu stron wskazują, że mógłby on pełnić funkcję patrona rozmów o prawicowym pakcie senackim. Liderzy Konfederacji, a ostatnio również politycy PiS, sygnalizują, że ewentualne porozumienie byłoby dla nich łatwiejsze właśnie przy udziale prezydenta Karola Nawrockiego.

Pakt senacki PiS i Konfederacji? Jednoznaczna odpowiedź Pejo

Bartłomiej Pejo, poseł Konfederacji, przyznał w Radiu Wnet, że Konfederacja jest otwarta na zawarcie z PiS i innymi środowiskami prawicy paktu senackiego przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi.

– O takim pakcie senackim mówimy i zresztą rozmawiamy z panem prezydentem Karolem Nawrockim od dawna, można powiedzieć niemalże od samego początku prezydentury pana prezydenta Nawrockiego – powiedział.

Pytany, czy Konfederacja dopuszcza porozumienie z PiS przy podziale kandydatów w jednomandatowych okręgach senackich, odpowiedział, że "absolutnie nie wykluczamy".

Konfederacja stawia warunek. Wskazuje na Nawrockiego

Poseł Konfederacji postawił jednak warunek.

– Stawiamy warunek, że takim ojcem takiego paktu senackiego może być tylko i wyłącznie prezydent Nawrocki, a żaden z liderów partii politycznych – podkreślił.

Bartłomiej Pejo ocenił, że pozycja Karola Nawrockiego poza bieżącą strukturą partyjną daje mu możliwość zebrania przy jednym stole różnych środowisk prawicy.

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