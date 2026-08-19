"Lex szarlatan" zasługuje na weto

I to wcale nie dlatego, żeby dać satysfakcję środowiskom antyszczepionkowym (w faktycznym sensie tego słowa) czy zwolennikom wątpliwych praktyk medycznych, lecz dlatego, że nie spełnia podstawowych standardów państwa prawa.

Pojawiły się głosy – na przykład analiza opublikowana na portalu Klubu Jagiellońskiego autorstwa Kacpra Góreckiego – że ustawa co prawda ma poważne wady, ale w imię zrobienia porządku z praktykami pseudomedycznymi powinna zostać przez pana prezydenta podpisana. Problem z tym aktem prawnym (jak zresztą z wieloma innymi) jest taki, że nie znamy skali rzekomo masowego zjawiska, jakiemu ma zapobiegać. W Polsce nie ma jednolitej statystyki skarg na działalność paramedyczną, a tym bardziej "dezinformację medyczną".