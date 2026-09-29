Do katastrofy maszyny dalekiego zasięgu doszło w obwodzie amurskim, który znajduje się na Dalekim Wschodzie Rosji.
Rosyjski resort obrony potwierdza: Sześć ofiar katastrofy
Kanał Mash na portalu Telegram informuje, że bombowiec strategiczny rozbił się kilka minut po starcie niedaleko miejscowości Krasnojarowo.
Doniesienia o katastrofie potwierdziło już rosyjskie ministerstwo obrony. Resort przekazał, że w wyniku rozbicia się maszyny zginęło sześć osób..
Do tej pory nie podano przyczyny tragedii.
Rosja prowadzi manewry wojskowe ze swoimi sojusznikami
Pod koniec września br. ruszyły ćwiczenia sił Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (ODKB). W manewrach bierze udział ok. 2 tys. żołnierzy z Rosji, Białorusi, Kazachstanu, Kirgistanu i Tadżykistanu.
Chodzi o ćwiczenia "Współdziałanie", "Poszukiwanie" i "Eszelon". Jak przekazał rosyjski resort obrony, ich inauguracja odbyła się na poligonie Czebarkulskim.
Połączony sztab Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym poinformował, że głównym celem manewrów jest przećwiczenie wspólnej operacji zmierzającej do opanowania hipotetycznego konfliktu przygranicznego. Jak donosi RMF24, zapowiedziano również sprawdzenie gotowości sił zbrojnych i struktur dowodzenia do wykonywania wspólnych zadań.
Putin o "łamaniu praw osób rosyjskojęzycznych"
– Rosja jest świadoma, że w krajach bałtyckich łamane są prawa osób rosyjskojęzycznych, ale reaguje na to w sferze humanitarnej – powiedział niedawno prezydent Rosji Władimir Putin.
Jednocześnie przywódca twierdził, że to Ukraina dopuściła się prowokacyjnych ataków i zaznaczył, że "teraz będzie musiała ponieść konsekwencje zdecydowanej odpowiedzi".
Słowa zostały skierowane do dziennikarzy podczas odbywającego się w dniach 24-26 września Międzynarodowe Forum Zjednoczonych Kultur w Sankt Petersburgu.
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