Politycy tracą wiarygodność? Ten sondaż może ich niepokoić

Badanie zrealizowane przez Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) wskazuje, że korzystanie z mediów społecznościowych zadeklarowało 63 proc. badanych Polek i Polaków.

W grupie wiekowej 18-24 lata odsetek wynosi aż 97 procent, natomiast wśród seniorów (65 lat i więcej) – 30 proc. Z kolei w grupie wiekowej 25-34 lata z mediów społecznościowych korzysta 89 proc. osób, a w wieku od 35 do 44 lat – 83 proc.

Polscy internauci nie ufają politykom

Najwięcej respondentów przyznało, że korzysta z Facebooka (łącznie z Messengerem – 87 proc.), 71 proc. z YouTube'a, 44 proc. korzysta z portalu Instragram, 31 proc. z TikToka, 25 proc. z portalu Spotify, 15 proc. z X-a, 10 proc. z Pinteresta, 8 proc. ze Snapchata, a 3 proc. z Twitcha. Wybór innej platformy wskazało 4 proc. ankietowanych.

Sondaż wskazuje, że 14 proc. badanych nie ufa żadnym informacjom pochodzącym z mediów społecznościowych. Najwięcej z nich darzy zaufaniem profile znanych dziennikarzy i publicystów (39 proc.), profile ekspertów z różnych dziedzin (34 proc.), a także profile tradycyjnych mediów (30 proc.).

Znacznie mniejszym zaufaniem cieszą się twórcy internetowi, influencerzy i autorzy podcastów, którym ufa 13 proc., jeszcze mniejszym profile znajomych (9 proc.), zaś najmniejsze zaufanie respondenci wyrazili wobec kont polityków i partii politycznych (tylko 7 proc.).

Którym politykom ufają Polacy?

Z najnowszego badania IBRiS dla Onetu wynika, że Karolowi Nawrockiemu ufa 51,3 proc. respondentów. Oznacza to spadek o 3,5 pkt proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem, jednak prezydent zachował pierwsze miejsce w zestawieniu.

Drugą pozycję zajmuje wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz z wynikiem 42,3 proc., a podium zamyka minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, któremu ufa 41,5 proc. badanych.

Na czwartym miejscu znalazł się współprzewodniczący Konfederacji i wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Zaufanie do niego deklaruje 39,9 proc. ankietowanych, co oznacza wzrost aż o 10 pkt proc. względem poprzedniego badania.

To największy wzrost w całym rankingu oraz najlepszy wynik Bosaka od początku prowadzenia tego sondażu – podkreśla Onet. Według autorów badania, awans Bosaka do ścisłej czołówki rankingu jest jednym z najbardziej wyrazistych trendów obecnego zestawienia.

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