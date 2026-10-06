Polaków zapytano o Nawrockiego. Zaskakujący wynik wśród seniorów

Wśród ogółu wyborców dominują pozytywne opinie o głowie państwa. 45,5 proc. badanych pozytywnie ocenia działalność prezydenta Karola Nawrockiego – wynika z badania OGB. Przeciwnego zdania jest 37,2 proc. respondentów, natomiast 17,3 proc. nie ocenia pracy głowy państwa ani dobrze, ani źle.

Zaskakujące oceny seniorów

Wśród wyborców w wieku 60 lat i więcej rozkład ocen jest jednak mniej korzystny dla prezydenta. Dobrze jego działalność ocenia 41,2 proc. badanych, podczas gdy 46,6 proc. wystawia mu ocenę negatywną. Odpowiedź „ani dobrze, ani źle” wskazało 12,2 proc. seniorów.

Badanie OGB przeprowadzono w dniach 18–22 września 2026 roku metodą CATI na próbie 1000 osób.

Wyborcy KO i PiS zgadzają się w tej sprawie

Z kolei w niedawnym sondażu United Surveys by IBRiS dla WP.pl zapytano o konflikt prezydenta z rządem. Wyborcy PiS i Koalicji Obywatelskiej zgadzają się, że ten spór fatalnie wpływa na bezpieczeństwo Polski.

Takiego zdania jest 86,5 proc. Polaków, podczas gdy 44,2 proc. respondentów oceniło, że konflikt "bardzo szkodzi", a 42,3 proc. – że "raczej szkodzi".

Wśród wyborców obozu rządzącego 52 proc. badanych uważa, że spór "bardzo szkodzi" bezpieczeństwu Polski, a 43 proc. – że "raczej szkodzi". Wśród wyborców opozycji odsetki te wynoszą odpowiednio 42 i 44 proc.

W grupie pozostałych respondentów 33 proc. ocenia, że konflikt "bardzo szkodzi" bezpieczeństwu Polski, a 34 proc. – że "raczej szkodzi". Z kolei wśród osób deklarujących poparcie dla Konfederacji odpowiedzi te wskazało odpowiednio 42 i 30 proc. badanych.

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