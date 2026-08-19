Apel o weto ws. "lex szarlatan". "Jako lekarze, prawnicy, pacjenci i obywatele"

List otwarty do prezydenta RP Karola Nawrockiego:

"Szanowny Panie Prezydencie

Jako lekarze, prawnicy, pacjenci i wolni obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zwracamy się do Pana o zawetowanie w całości nowelizacji ustawy o Rzeczniku Praw Pacjenta zwanej "Lex Szarlatan". Nowelizacja ta prowadzi do dalszej likwidacji wolnego zawodu lekarza w Polsce. To lekarz na podstawie swojej najlepszej wiedzy, doświadczenia i sumienia, w dialogu z indywidualnym pacjentem, powinien ustalać najlepsze dla niego leczenie. Zarówno w wielu krajach europejskich, np. w Niemczech jak i w Stanach Zjednoczonych obok medycyny opartej na produktach koncernów farmaceutycznych, z powodzeniem rozwija się medycyna oparta na ziołolecznictwie, zdrowej diecie, suplementach diety, witaminach, antyoksydantach. Takie leczenie stosują też wykwalifikowani do tego specjaliści ziołolecznictwa czy dietetycy. Niestety w Polsce lekarze mają zawieszane prawa wykonywania zawodu za leczenie inne niż to narzucane przez lobbing farmaceutyczny oraz za ujawnianie konfliktu interesów w skorumpowanym systemie medycznym. Przyjęta przez sejm ustawa betonuje ten proceder oraz idzie dużo dalej – likwiduje wolność Polaków do wyboru określonej metody leczenia a nawet do przekazywania w mediach informacji o nowych skutecznych metodach leczenia, czyli zabrania wolności słowa i wszelkiej publicznej debaty na ten temat. Rzecznik Praw Pacjenta który jest z zawodu prawnikiem i nie ma wiedzy medycznej, ma autorytarnie ustalać co jest niezgodne z aktualną wiedzą medyczną i stosować drakońskie kary finansowe do miliona zł zanim zacznie się jakikolwiek proces sądowy, ma otrzymać w tym względzie władzę absolutną, oddzieloną od sprawiedliwego procesu sądowego. Jest to całkowicie niezgodne z państwem prawa jakim jest Polska.

Aktualna wiedza medyczna to ciągła dyskusja (także publiczna) i debata naukowa specjalistów różnych dziedzin medycyny w celu szukania prawdy i ustalenia jak najlepszych metod leczenia. Etyka i szukanie prawdy jest tu kluczowe.

Niestety, błędy medycyny systemowej, opartej przede wszystkim na badaniach sponsorowanych przez koncerny farmaceutyczne, już w 2016 roku stanowiły trzecią przyczynę zgonów na świecie, tuż po chorobach sercowo-naczyniowych oraz chorobach nowotworowych.

W wielu krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych podejmuje się działania naprawcze, m.in. przez wycofanie zgody na eksperymentalne zastrzyki przeciw Covid-19. W Polsce o tych rzeczach nie wolno mówić. Decydenci doprowadzili medycynę do tragicznej zapaści i to z tego powodu umierają polscy pacjenci. Podpisanie powyższej ustawy będzie dobiciem polskiej medycyny".

Pod listem podpisali się: lek. med. Katarzyna Ratkowska, lek. med. Beata Niedźwiedzka, lek. med. Maria Dubiel, lek. med. Marcin Sowiński, mec. Magdalena Rawa, dr Dorota Zielińska oraz Marek Głowacki.

Spór wokół "lex szarlatan"

Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, nazywana "lex szarlatan", przewiduje rozszerzenie kompetencji Rzecznika Praw Pacjenta w zakresie przeciwdziałania praktykom uznawanym za "pseudomedyczne". Chodzi m.in. o działania polegające na oferowaniu lub reklamowaniu metod leczenia, terapii lub produktów, które nie mają potwierdzenia w "aktualnej wiedzy medycznej", a mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia pacjentów. Rzecznik ma otrzymać uprawnienia do prowadzenia postępowań administracyjnych oraz nakładania kar finansowych, sięgających nawet kilkuset tysięcy złotych.

Zdaniem przedstawicieli resortu zdrowia, celem planowanych zmian jest wzmocnienie bezpieczeństwa pacjentów i uszczelnienie systemu prawnego, który obecnie nie daje wystarczających narzędzi do reagowania na tego typu zjawiska.

Przeciwnicy argumentują m.in, że ustawa zbyt szeroko definiuje "pseudomedycynę" i w praktyce uderzy nie tylko w oszustów, ale również w osoby prowadzące legalną działalność z zakresu medycyny komplementarnej, coachingu zdrowotnego czy terapii naturalnych.

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