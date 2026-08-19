Nerwowo w TVP Info. "Może ktoś w końcu się zajmie swoją pracą"

Do nietypowej sytuacji doszło na antenie TVP Info podczas zapowiedzi materiału reporterskiego. Dziennikarz Bartosz Cebeńko chciał przekazać widzom, że za chwilę poznają szczegóły sprawy, które zaprezentuje obecny na miejscu reporter, jednak okazało się, że nie jest w stanie podać, z kim będzie rozmawiał.

Prezenter nie rozpoznał reporterki. Uderzył w kolegów z TVP Info

"Jest nasz reporter… nasza reporterka, która teraz będzie mówiła o szczegółach" – zapowiedział materiał reporterki.

Po chwili wyjaśnił widzom, skąd wynika problem.

"Przepraszam, że cię nie przedstawiam ale w zapowiedzi nie było twojego imienia i nazwiska, a podgląd jest tak daleko, że nawet nie jestem w stanie rozpoznać, który jest reporter" – zwrócił się do koleżanki, która czekała cierpliwie na zabranie głosu.

Prowadzący był wyraźnie niezadowolony z sytuacji, w jakiej został postawiony i nie odmówił sobie wbicia szpili kolegom odpowiedzialnym za techniczną stronę programu.

"Także przepraszam, przedstaw się, jeśli możesz, a może ktoś, kto tu przyszedł do pracy, w końcu się zajmie swoją pracą w newsroomie" – dodał uszczypliwie prowadzący.

Nietypowa zapowiedź szybko zwróciła uwagę widzów. Materiał trafił do sieci, gdzie wywołał prześmiewcze komentarze internautów.

"Rurku, kto odpowiada za to jak to wygląda w tym studiu?"; "Chociaż raz wypłynęła czysta woda z tego ścieku medialnego?"; "Jak się zatrudniasz według klucza partyjnego, to kończysz jak upadające studia filmowe i gamingowe w USA"; "Profeska" – czytamy na platformie X.

Bartosz Cebeńko dołączył do ekipy "Teleexpressu" w lutym 2024 roku. Prezenter poprowadzi też serwisy informacyjne w TVP Info. Wcześniej, do końca stycznia 2024 roku, dziennikarz był związany z Grupą Polsat Plus. Tuż przed przejściem do mediów publicznych, prowadził tam serwisy i przeglądy social mediów. Wcześniej był prezenterem Polsat News i Superstacji.

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