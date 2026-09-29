"Musimy jeszcze rok wytrzymać". Dziennikarz TVN24 odpowiedział Przydaczowi

Przydacz mówił we wtorek (29 września) w TVN24, że rząd "całą swoją aktywność kierunkuje na uderzanie w prezydenta". – I vice versa – odparł Piasecki.

– Wolałbym współpracować z rządem, ale rząd taki jest, jaki jest. Musimy jeszcze rok wytrzymać – stwierdził prezydencki minister. – Prezydent też jest taki, jaki jest. Tutaj jeszcze co najmniej cztery lata prezydentury przed nami – powiedział dziennikarz.

Rząd kontra prezydent, prezydent kontra rząd

Przydacz argumentował, że "walka z prezydentem" to pomysł rządu Donalda Tuska na odwracanie uwagi od takich spraw jak afera w Szpitalu Południowym czy katastrofalny stan finansów publicznych, przez co agencja Moody's obniżyła rating Polsce.

– Ale wie pan dlaczego obniżyła? Także dlatego, że co rząd próbuje jakoś poprawić sytuację budżetu, to prezydent wetuje ustawy – wskazał Piasecki. – Spodziewałem się, że pan redaktor tak będzie mówił – odparł Przydacz, dodając, że dbanie o polski budżet do zadanie przede wszystkim dla ministra finansów.

"Szczujnia do kwadratu". Która TVP była gorsza?

Gość TVN24 zaproponował dziennikarzowi, żeby zgodzili się co do jednej rzeczy. – Może nie trzeba z budżetu tych miliardów na TVP, tę szczujnię wykładać? Czy będzie pan bronił pani Doroty Wysockiej-Schnepf? – zapytał prezydencki minister.

– Mnie się w ogóle nie podoba finansowanie mediów publicznych z budżetu państwa. Chyba że uznamy, że one mają jakąś szczególną misję, obierzemy je z polityki i damy im wyłącznie ten misyjny wymiar. Ale pamiętam, że pańska formacja też finansowała i jak pan mówi o tej telewizji "szczujnia", to ja powiem o tamtej telewizji szczujnia do kwadratu – ocenił Piasecki.

Argumentował, że tego, co działo się w TVP za prezesury Jacka Kurskiego, nie było jeszcze w mediach publicznych. – Tylko że wtedy słyszeliśmy pana redaktora i wszystkich pana kolegów bardzo głośno, dzisiaj nie słyszymy – podsumował Przydacz.

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