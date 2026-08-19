Jakubiak do internautki: Żydówki nie będę logiki uczył

Od poniedziałku w całej Polsce obowiązuje niższy, 8-proc. VAT na benzynę i olej napędowy. Jednocześnie wróciły maksymalne ceny paliw ustalane przez rząd.Z tej okazji Donald Tusk zamieścił wpis, w którym stwierdził, że gdyby nie decyzje prezydenta Nawrockiego ceny mogłyby być niższe.

Jakubiak zamieścił w w odpowiedzi wpis na portalu X, w którym stwierdził, że ceny byłyby niższe, gdyby nie Donald Tusk.

Pod jego słowami pojawił się prawdziwy wysyp komentarzy. Polityk bardzo chętnie wdawał się w dyskusje z nimi. Jedna z internautek napisała "konkretnie proszę", co poseł odparł: "Żydówki nie będę logiki uczył".

"Logika to coś co panu jest obce, jesteś pan chory i to bardzo" – odparła kobieta.

Jego słowa ostro skomentował szef MSZ Radosław Sikorski. "Czy ten pisowski komuch i antysemita będzie naprawdę jedną z twarzy ruchu Rozwój+?" – napisał dyplomata.

Niższe ceny na stacjach

Efekty kierowcy zobaczyli już na stacjach. W Warszawie ceny niektórych paliw spadły w ciągu kilku godzin o ponad złotówkę na litrze. Zgodnie z decyzją rządu do końca sierpnia w każdy dzień roboczy minister energii będzie publikował obwieszczenie określające maksymalne ceny paliw na kolejny dzień.

Na poniedziałek ustalono, że litr benzyny Pb95 może kosztować maksymalnie 6,41 zł, Pb98 – 7,20 zł, natomiast oleju napędowego – 7,37 zł.

Pierwsze efekty nowych przepisów można było zauważyć już w nocy z niedzieli na poniedziałek. Na wybranych stacjach w Warszawie ceny na pylonach zmieniły się znacząco. Na stacji Moya przy ul. Chełmżyńskiej diesel potaniał o 72 grosze na litrze. Jeszcze większą różnicę odnotowano w przypadku benzyny. Cena Pb95 spadła o 98 groszy, natomiast Pb98 aż o 1,29 zł na litrze. Część stacji nie czekała do północy i wcześniej dostosowała swoje cenniki do poziomów wynikających z rządowego obwieszczenia. Tak było m.in. na stacji BP przy ul. Łodygowej oraz Orlenie przy ul. Radzymińskiej.

Stacje mogą przy tym dobrowolnie obniżać ceny w dowolnym momencie. Przed wejściem w życie rządowych limitów ich poziom zależy przede wszystkim od kosztów paliwa w hurcie oraz polityki marżowej poszczególnych sieci.

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