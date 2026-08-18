Morawiecki odcina się od PiS także w Brukseli. Powstanie nowa delegacja

Chodzi o Michała Dworczyka, Piotra Müllera i Waldemara Budę. Według portalu decyzja już zapadła. – PiS czeka na to, aż opuścimy ich delegację w Parlamencie Europejskim. Decyzja jest podjęta. Wychodzimy, zakładamy własną – mówi WP członek Rozwoju Plus.

Trzech europosłów, osobna delegacja

Dworczyk, Müller i Buda zostali wybrani do Parlamentu Europejskiego w 2024 r. z list PiS. Obecnie należą do środowiska Rozwój Plus skupionego wokół Mateusza Morawieckiego, ale formalnie pozostają członkami Prawa i Sprawiedliwości. Jak informuje WP, cała trójka pozostanie w grupie EKR, ale będzie w niej działać poza delegacją PiS. Nowa delegacja ma liczyć trzy osoby. – Włoskie czy polskie delegacje są w EKR dość liczne, kilkunastoosobowe, kilkudziesięcioosobowe. Ale już rumuńskie czy francuskie są kilkuosobowe. To nie jest zatem dziwne, że nasza delegacja będzie trzyosobowa – mówi rozmówca WP z Rozwoju Plus.

Jeszcze przed rozłamem delegacja PiS w EKR liczyła 20 europosłów, a na jej czele stał Adam Bielan. O możliwości stworzenia własnej delegacji w EKR Mateusz Morawiecki mówił już pod koniec lipca. Zapowiedział wtedy także rezygnację z funkcji przewodniczącego europejskiej partii EKR.

38 posłów i dwóch senatorów usuniętych z PiS

Kilka dni temu część członków stowarzyszenia otrzymała od sądu dyscyplinarnego PiS decyzję o usunięciu z partii. Rzecznik dyscyplinarny Karol Karski potwierdził, że decyzja dotyczy 38 posłów i dwóch senatorów, w tym Mateusza Morawieckiego.W orzeczeniu wskazano, że politycy, którzy odeszli z klubu PiS do klubu Rozwoju Plus, dopuścili się "ciężkiego naruszenia art. 39 w zw. z art. 36 ust. 1 i 2 Statutu Prawa i Sprawiedliwości".

Decyzje o wykluczeniu nie objęły Michała Dworczyka, Piotra Müllera i Waldemara Budy. Jako europosłowie nie należeli oni do klubu parlamentarnego PiS w Sejmie, dlatego przepis wykorzystany wobec posłów i senatorów Rozwoju Plus ich nie dotyczył. Według Wirtualnej Polski sytuacja ma się zmienić po odejściu europosłów z delegacji PiS w Parlamencie Europejskim.

Według informacji WP ma to być ostatni etap wykluczeń polityków Rozwoju Plus z Prawa i Sprawiedliwości. Proces ma się zakończyć w tym tygodniu.

Czytaj też:

"To prezydent miasta". Morawiecki zapowiada nowy transfer do Rozwoju Plus