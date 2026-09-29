Kaczyński: Skarga miała być przykrywką. Działali pod dyktando Niemiec

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oddalił wniosek Polski o zawieszenie decyzji Rady UE zezwalającej na tymczasowe stosowanie umowy UE-Mercosur – przekazała we wtorek agencja prasowa Reuters.

Politycy PiS i Konfederacji nie są zaskoczeni. Przedstawiciele tych formacji wielokrotnie wyrażali swoją ocenę, że premier Donald Tusk i jego rząd jedynie pozorują sprzeciw Polski wobec umowy UE-Mercosur, a w rzeczywistości nie są jej przeciwni, ponieważ leży ona w interesie obecnych władz Niemiec. Głos zabrał m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Jarosław Kaczyński: Skarga rządu Tuska była przykrywką

"Kolejna porażka rządu Tuska w Europie. Trybunał Sprawiedliwości UE nie uwzględnił złożonej z opóźnieniem (po wejściu w życie umowy) skargi rządu na umowę z krajami Mercosuru. Skarga miała być przykrywką, bo wiemy, że Tusk i Krajewski w sprawie tej umowy działali pod dyktando Niemiec" – napisał lider Prawa i Sprawiedliwości.

"Konsekwencje decyzji trybunału będą uderzać nie tylko w przyszłość naszego rolnictwa, ale także w zdrowie konsumentów. Mieli bronić polskich interesów w UE, a wyszło jak zawsze…" – dodał polityk.

Tymczasowe zawieszenie Mercosur. TSUE odrzucił wniosek Polski

Przypomnijmy, że Polska wniosła skargę do tej unijnej instytucji w maju. Warszawa chciała zastosowanie środka tymczasowego w postaci zawieszenia wykonania decyzji Radu UE o szybszym dopuszczeniu porozumienia z państwami Ameryki Południowej. Rządzący w Warszawie próbowali w ten sposób zablokować porozumienie, które szkodzi polskim i europejskim rolnikom.

"Polska nie wykazała dostatecznie, że wykonanie decyzji Rady dopuszczającej tymczasowe stosowanie tej umowy może spowodować poważną i nieodwracalną szkodę" – oznajmił TSUE w swoim komunikacie.

Tymczasowe stosowanie Umowy przejściowej w sprawie handlu pomiędzy Unią i krajami Mercosur obowiązuje od 1 maja 2026 roku. Jego założeniem jest zniesienie ceł na ok. 90 procent towarów pochodzących z importu z Ameryki Południowej.

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