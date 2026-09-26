"%%% Panu nie służą". Poseł PiS do Giertycha

Portal Onet.pl poinformował w piątek, że przed złożeniem poprawek do ustawy o kryptoaktywach Michał Moskal, poseł PiS, konsultował ich zapisy z Przemysławem Kralem, prezesem Zondacrypto.

"Moskala pogrąża były poseł PiS Janusz Kowalski, z którym wspólnie firmowali sejmowe poprawki do ustawy o kryptowalutach" – czytamy. – Jestem w szoku. Poprawki przygotowane przeze mnie w imieniu klubu parlamentarnego PiS trafiły do człowieka pracującego dla Krala i do samego Krala – powiedział Janusz Kowalski.

Michał Moskal poinformował o zawieszeniu swojego członkostwa w klubie parlamentarnym PiS. "W związku z bezprecedensowym i insynuatorskim atakiem wymierzonym w Prawo i Sprawiedliwość oraz we mnie w związku z aferą rządu Donalda Tuska Zondacrypto, po rozmowie z Panem Prezesem Jarosławem Kaczyńskim, w poczuciu odpowiedzialności, podjąłem decyzję o zawieszeniu swojego członkostwa w Klubie Parlamentarnym Prawo i Sprawiedliwość do czasu przyjęcia przez kierownictwo partii pełnej informacji dotyczącej wszystkich okoliczności tej sprawy" – napisał parlamentarzysta w oświadczeniu.

Giertych o Moskalu. Zareagował Bochenek

Do sprawy odniósł się w mediach społecznościowych Roman Giertych.

"Jarku, a czy to możliwe, aby te internetowe plotki o słowach posła Moskala skierowanych do Krala były prawdziwe? Ponoć powiedział, że to ty go uczyniłeś odpowiedzialnym za współpracę z Zondacrypto. Prawda to?" – napisał poseł KO na portalu X.

Na jego wpis zareagował na tej samej platformie rzecznik PiS Rafał Bochenek. "Panie Romanie, piątek piątunio... widzę, że %%% Panu nie służą..." – napisał parlamentarzysta.

Sytuację skomentował w mediach społecznościowych również minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

"Michał Moskal to stan umysłu godny PiS. Zawiesił członkostwo w klubie PiS z powodu... 'afery Tuska'. Do tego uwzięły się na niego rosyjskie służby specjalne" – napisał na portalu X szef MSWiA. "Brzmi wiarygodnie!" – dodał z ironią.

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