"Niczym stachanowiec". Ziobro uderza w mainstreamowego dziennikarza

Były minister sprawiedliwości zamieścił w sieci wpis dotyczący afery Zondacrypto oraz działalności dziennikarza Wirtualnej Polski Szymona Jadczaka. Ziobro oskarża redaktora o stronniczość w kwestii informowania o aferze.

"Podejrzenie korupcji wobec Tuska. Newsem dla wszystkich – oprócz rządowych TVN i WP. W kampanii do PE Tusk z von der Leyen brylował na imprezie opłaconej przez Zondacrypto. Osiem dni po skandalicznym umorzeniu śledztwa o złodziejstwo i oszustwa tej firmy" – pisze poseł PiS.

Ziobro wskazał, że o zawiadomieniu do prokuratury złożonym przez polityków PiS informowało większość redakcji w kraju. Polityk oskarżył jednak dziennikarza WP, że w tej sprawie milczał.

"Niczym stachanowiec «Komsomolskiej Prawdy» Jadczak dzień w dzień unurza w Zondacrypto polityków PiS. I równie pilnie milczy, że to za Tuska umorzono główne śledztwo. Że osiem dni później Tusk grzał się w reflektorach na kongresie opłaconym przez wdzięczną firmę. I że przez prawie dwa lata gwarantował jej bezkarność, choć znał odór oszustw, który się za nią ciągnął. O tym Jadczak nie pisze. Gdyby kiedyś spotkał rzetelność, co najwyżej by się o nią potknął" – napisał Ziobro.

Ziobro pozywa dziennikarza

Niedawno Ziobro poinformował, że złoży pozew wobec Szymona Jadczaka. Polityk zamieścił w sieci wpis, w którym skrytykował dziennikarza za, jego zdaniem, napisanie jawnej nieprawdy. Chodzi o artykuł na temat afery Zondacrypto, w którym Jadczak twierdził, że polityk "przed końcem rządów PIS chciał zabezpieczyć w Ministerstwie Sprawiedliwości dokumenty, które miały pomóc Kralowi i Zondacrypto. O jakie dokumenty mogło chodzić? Na jakiej podstawie Ziobro chciał cokolwiek zabezpieczać przed końcem rządów PiS? To są poważne przestępstwa, czekamy na ruch prokuratury?".

"Żaden dziennikarz, który ceni własną wiarygodność, nie opublikowałby tak prymitywnego kłamstwa. Jeśli jednak chce Pan być pasem transmisyjnym władzy, która cynicznie używa oszusta do obrzydliwego oczerniania mnie – to Pański wybór" – ocenił Ziobro i dodał, że składa wobec Jadczaka pozew.

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