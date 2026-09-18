PiS powinien usunąć Ziobrę z partii? Polacy odpowiedzieli w sondażu

W sondażu SW Research dla portalu Onet.pl Polakom zadano pytanie: "Czy Zbigniew Ziobro powinien zostać usunięty z Prawa i Sprawiedliwości po ostatnich doniesieniach w sprawie jego relacji z Przemysławem Kralem?".

Sondaż: Czy PiS powinien usunąć z partii Zbigniewa Ziobrę?

56,5 proc. ankietowanych uważa, że Zbigniew Ziobro powinien zostać usunięty z PiS.

Przeciwnego zdania jest 12,2 proc. badanych.

Zdania na ten temat nie ma 13,3 proc. ankietowanych.

18 proc. Polaków odpowiedziało, że nie zna sprawy.

Afera Zondacrypto. Ziobro tłumaczy się z pieniędzy przyjętych przez jego fundację

Zbigniew Ziobro w Telewizji Republika, że nigdy nie rozmawiał z szefem Zondacrypto Przemysławem Kralem, nawet telefonicznie.

Przyznał, że Przemysław Kral chciał się z nim spotkać w czasie, gdy przebywał w Budapeszcie, lecz dwukrotnie mu odmówił. Wyjaśnił, że w międzyczasie dowiedział się, że firma Zondacrypto "uczestniczyła w procesie legislacyjnym w Sejmie". Zastrzegł przy tym, że ta okoliczność nie została przekazana wtedy, kiedy środki zostały przeznaczone i przelane na fundację.

Były minister sprawiedliwości i prokurator generalny przyznał, że spotykał się tylko z były funkcjonariuszem CBA Arturem Chodzińskim, który zaproponował jego fundacji wsparcie ze strony Przemysława Krala.

– Uznałem, że zachodzą okoliczności, żeby fundacja te środki przyjęła – mówił.

Dodał, że do fundacji wpłynęła kwota 450 tys. zł, a pieniądze wpłynęły ze strony osoby, która była mu przedstawiana, że jest mecenasem, która wpłaca tego rodzaju kwoty na bardzo wiele przedsięwzięć.

Sondaż SW Research na zlecenie portalu Onet.pl został przeprowadzony w dniach 15–16 września 2026 roku. metodą wspomaganych komputerowo wywiadów internetowych (CAWI) w SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 802 ankiety na ogólnopolskiej próbie dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy – próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

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