PiS powinien usunąć Ziobrę z partii? Polacy odpowiedzieli w sondażu

W nowym sondażu SW Research dla portalu rp.pl ankietowanych zapytano, czy – ich zdaniem – PiS powinien usunąć z szeregów partii Zbigniewa Ziobrę w związku ze sprawą pieniędzy przekazanych na jego fundację przez prezesa Zondacrypto Przemysława Krala.

Sondaż: Czy PiS powinien usunąć Ziobrę w związku z Zondacrypto?

56,8 proc. badanych uważa, że PiS powinien usunąć Zbigniewa Ziobrę z partii.

12,8 proc. respondentów odpowiedziało, że nie.

19,5 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

Z kolei 10,9 proc. badanych odpowiedziało, że o tej sprawie nie słyszało.

Adam Jastrzębski, senior project manager w SW Research, komentując wyniki sondażu zwrócił uwagę, że "wraz ze wzrostem poziomu dochodów rośnie odsetek osób uważających, że PiS powinien usunąć Zbigniewa Ziobrę z partii (do 3000 zł – 52 proc., 3001–5000 zł – 56 proc., 5001–7000 zł – 63 proc., powyżej 7000 zł – 67 proc.)".

Ziobro tłumaczy się z pieniędzy przyjętych przez jego fundację

Zbigniew Ziobro oświadczył w ubiegły piątek w Telewizji Republika, że nigdy nie rozmawiał z szefem Zondacrypto Przemysławem Kralem, nawet telefonicznie.

Przyznał, że Przemysław Kral chciał się z nim spotkać w czasie, gdy przebywał w Budapeszcie, lecz dwukrotnie mu odmówił. Wyjaśnił, że w międzyczasie dowiedział się, że firma Zondacrypto "uczestniczyła w procesie legislacyjnym w Sejmie". Zastrzegł przy tym, że ta okoliczność nie została przekazana wtedy, kiedy środki zostały przeznaczone i przelane na fundację.

Były minister sprawiedliwości i prokurator generalny przyznał, że spotykał się tylko z były funkcjonariuszem CBA Arturem Chodzińskim, który zaproponował jego fundacji wsparcie ze strony Przemysława Krala.

– Uznałem, że zachodzą okoliczności, żeby fundacja te środki przyjęła – mówił.

Dodał, że do fundacji wpłynęła kwota 450 tys. zł, a pieniądze wpłynęły ze strony osoby, która była mu przedstawiana, że jest mecenasem, która wpłaca tego rodzaju kwoty na bardzo wiele przedsięwzięć.

Sondaż został przeprowadzony przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 8-9 września 2026 roku. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

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