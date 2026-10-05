Sędzia Tuleja odznaczony przez Żurka. "Potrzebujemy takich autorytetów"

– Panie Profesorze, chciałbym bardzo podziękować za Pańską postawę i za to, że w trudnych czasach był Pan dla nas ważnym punktem odniesienia w myśleniu o Konstytucji i państwie – mówił Żurek podczas uroczystości, która odbyła się w poniedziałek (5 października) w siedzibie ministerstwa.

– Zawsze imponowały mi pańska odwaga, niezależność i umiejętność zabierania głosu w sposób stanowczy, a jednocześnie wyważony. Nigdy nie miałem poczucia, że pańskie wypowiedzi były podporządkowane jakiejkolwiek politycznej stronie. Potrzebujemy takich autorytetów i takich wzorców. Bardzo panu za to dziękuję – dodał minister.

Żurek uhonorował Piotra Tuleję. "Wieloletnia służba sędziowska"

Piotr Tuleja jest profesorem w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia prawnicze ukończył w 1987 r.

Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 1993 r. na podstawie rozprawy doktorskiej "Normatywna treść wolności i praw człowieka w ustawach konstytucyjnych RP", a stopień naukowy doktora habilitowanego w 2003 r. na podstawie rozprawy "Stosowanie Konstytucji RP w świetle zasady jej nadrzędności (wybrane problemy)".

W latach 1987-1989 odbył aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie zakończoną egzaminem sędziowskim. W latach 1992-1998 pracował w Trybunale Konstytucyjnym jako asystent sędziego. W listopadzie 2010 r. został wybrany przez Sejm RP na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, gdzie orzekał do 2019 r.

W 2010 r. sędzia Tuleja został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Jest autorem ponad stu publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem sądownictwa konstytucyjnego i problematyki skargi konstytucyjnej, wykładni konstytucji, praw człowieka, tworzenia prawa oraz sądowego stosowania prawa.

Odznaczenie od ministra sprawiedliwości

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Wymiaru Sprawiedliwości nadawana jest przez ministra sprawiedliwości z własnej inicjatywy lub na wniosek innych instytucji. Przyznaje się ją za szczególne osiągnięcia w zakresie umacniania zasad praworządności, kształtowania kultury prawnej oraz sprawnego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

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