Co dalej z Ziobrą? Polacy niemal jednomyślni w ocenach

Pracownia SW Research zadała Polakom pytanie: "Jak ocenia Pani/Pan szanse Zbigniewa Ziobry na dalsze odgrywanie istotnej roli w polskiej polityce?". Jak się okazuje, zdecydowana większość respondentów nie widzi szans na powrót posła PiS do wielkiej polityki. Taką opinię przedstawiło aż 70,1 proc. badanych.

17,5 proc. ankietowanych ocenia szanse Ziobry na powrót jako wysokie. Zdania w tej sprawie nie ma 12,4 proc. ankietowanych.

Najniżej szanse powrotu Zbigniewa Ziobry do polskiej polityki oceniają osoby w wieku 50 lat i więcej. Kobiety i mężczyźni są bardzo zbliżeni w swoich ocenach, co do przyszłości polityka PiS.

Sondaż SW Research na zlecenie Onetu został przeprowadzony w dniach 8-9 września 2026 r. metodą wspomaganych komputerowo wywiadów internetowych (CAWI) w SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 800 ankiet na ogólnopolskiej próbie dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy — próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

Żurek ściga Ziobrę w USA

Zbigniew Ziobro, któremu prokuratura chce postawić 26 zarzutów w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, ogłosił w maju, że jest w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej przez kilka miesięcy przebywał na Węgrzech, gdzie za rządów premiera Viktora Orbana uzyskał azyl polityczny.

Według ustaleń prokuratury, Ziobro wyleciał do USA z Mediolanu, a na terytorium Stanów wjechał posługując się wizą dziennikarską. Wcześniej TV Republika podała, że były szef MS został jej komentatorem politycznym w Ameryce.

Prokuratura informowała 27 lipca o skierowaniu do Stanów Zjednoczonych wniosku o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości, posła PiS Zbigniewa Ziobry. Według ustaleń RMF FM dokument został jednak przekazany stronie amerykańskiej dopiero 25 sierpnia.

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