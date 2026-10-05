Rachoń ambasadorem w USA? Przydacz reaguje na wpis Sikorskiego

Radosław Sikorski, wicepremier i szef MSZ, poinformował we wpisie na platformie X, że prezydent Karol Nawrocki zaproponował mu kandydaturę Nikodema Rachonia na ambasadora RP w Waszyngtonie.

Nawrocki zaproponował Rachonia na ambasadora? Przydacz odpowiada Sikorskiemu

Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, zabrał głos w sprawie.

"Uprzejmie informuję, że porozumienie w sprawie ambasadorów zostało zaakceptowane przez pana Sikorskiego. Zablokował je premier Donald Tusk. Jedną z ambasad uzgodnionych była ta w Waszyngtonie" – napisał.

Zdaniem Marcina Przydacza "są więc tylko dwie możliwości".

"Pierwsza – pan Sikorski zgodził się na Nikodema Rachonia w Waszyngtonie, ale zablokował to premier, lub druga – Nikodem Rachoń nie był tym uzgodnionym kandydatem (było inne nazwisko). A pan Sikorski kłamie. Ja się przychylam do tej drugiej możliwości, a Państwo?" – zapytał.

Prezydencki minister dopytał: "Sikorski kłamie czy zgodził się na Nikodema Rachonia w Waszyngtonie?".

Spór między MSZ a Pałacem Prezydenckim o ambasadorów

Od 2024 roku trwa spór dotyczący nominacji ambasadorskich na linii MSZ – prezydent. W marcu 2024 roku minister Radosław Sikorski zdecydował, że ponad 50 ambasadorów zakończy misję, a kilkanaście kandydatur – zgłoszonych do akceptacji przez poprzednie kierownictwo resortu – zostanie wycofanych. Ówczesny prezydent Andrzej Duda podkreślał, że "nie da się żadnego ambasadora polskiego powołać ani odwołać bez podpisu prezydenta".

Na początku września prezydent Karol Nawrocki powiedział, że "było bardzo blisko" porozumienia z resortem spraw zagranicznych w sprawie nominacji ambasadorskich. Dodał, że porozumienie zostało wypracowane, ale „jakiś ze zwierzchników" szefa MSZ zadecydował, że porozumienia z prezydentem nie mogą być realizowane.

W miejsce ambasadorów, którzy opuścili placówki, ale nie zostali wówczas formalnie odwołani przez prezydenta, trafili wskazani przez MSZ dyplomaci niemający statusu ambasadorów. W placówkach są w randze chargé d'affaires. Po objęciu prezydentury przez Karola Nawrockiego spór dotyczący nominacji ambasadorskich wciąż trwa. Zarówno były prezydent Andrzej Duda, jak i obecny – Karol Nawrocki, sprzeciwiali się w szczególności nominowaniu na ambasadorów obecnego szefa placówki w Waszyngtonie Bogdana Klicha oraz Ryszarda Schnepfa, szefa placówki we Włoszech.

Zgodnie z art. 39 ustawy o służbie zagranicznej ambasadorzy są powoływani i odwoływani przez prezydenta na wniosek ministra spraw zagranicznych, zaakceptowany przez szefa rządu.

Kim jest Nikodem Rachoń?

Nikodem Rachoń jest doktorem nauk humanistycznych. W latach 2024–2025 pełnił funkcję podsekretarza stanu – zastępcy szefa Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP. Od 2026 roku jest doradcą prezydenta RP. Wcześniej – od 2020 roku do maja 2024 roku pracował jako radca ds. komunikacji w Ambasadzie RP w Waszyngtonie.

Nikodem Rachoń jest bratem Michała Rachonia, dyrektora programowego Telewizji Republika.

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