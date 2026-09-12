Jak ukraińscy uchodźcy oceniają Polaków? Oto wyniki sondażu

Sondaż został przeprowadzony wśród Ukraińców przebywających w Polsce. "Powrót na Ukrainę deklaruje 51 proc. ankietowanych uchodźców przebywających w Polsce, jednak większość odkłada tę decyzję do zakończenia wojny" – informuje Rating Group.

W najbliższym czasie na Ukrainę zamierza wrócić 8 proc. badanych. Po zakończeniu wojny taki zamiar deklaruje kolejne 43 proc. respondentów. Jednocześnie 26 proc. ankietowanych nie planuje powrotu do ojczyzny, a 23 proc. nie było w stanie określić swoich planów.

Według 71 proc. uczestników badania najważniejszym czynnikiem wpływającym na decyzję o powrocie będzie zapewnienie bezpieczeństwa oraz stabilnej sytuacji w Ukrainie.

Ukraińscy uchodźcy o relacjach z Polakami

Rating Group zapytała również ukraińskich uchodźców o ich opinie na temat Polaków. Z badania wynika, że oceny stosunku do miejscowej ludności są w większości pozytywne lub neutralne. 50 proc. respondentów określiło swoje nastawienie do Polaków jako ciepłe, natomiast 44 proc. jako neutralne.

Nieco inaczej badani postrzegają stosunek Polaków do ukraińskich uchodźców. 30 proc. ocenia go jako ciepły, 46 proc. jako neutralny, a 22 proc. jako chłodny.

Wyniki sondażu pokazują także, że w ciągu ostatniego roku 31 proc. ukraińskich uchodźców spotkało się z dyskryminacją związaną z ich narodowością lub pochodzeniem etnicznym. Z kolei 22 proc. respondentów doświadczyło uprzedzeń ze względu na posługiwanie się językiem ukraińskim.

Negatywnego traktowania z powodu używania języka rosyjskiego doświadczyło 6 proc. ankietowanych. W przypadku dyskryminacji ze względu na wiek było to 5 proc., natomiast ze względu na płeć – 3 proc.

Jednocześnie 49 proc. badanych zadeklarowało, że w ostatnich 12 miesiącach nie spotkało się z dyskryminacją z żadnego z powodów uwzględnionych w sondażu.

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