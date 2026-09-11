Prezes ZUS powiedział to wprost o Ukraińcach. Padła konkretna kwota

Szef ZUS przekonuje, że cudzoziemcy w bardzo wyraźny sposób dokładają się do systemu. W rozmowie z Interią Biznes pieniądze wpłacane przez migrantów nazwał "zbawieniem dla budżetu państwa".

Ukraińcy wpłacili 7,4 mld zł

Prezes ZUS przedstawił najnowsze dane dotyczące kondycji Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jak poinformował, ściągalność składek wynosi około 97 proc., a pokrycie wydatków FUS wpływami ze składek w II kwartale osiągnęło 82,9 proc. – Kondycja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest bardzo dobra. Mamy wysoką ściągalność składki, około 97 proc. Pokrycie funduszu to jest 82,9 proc. – to są najnowsze dane dla II kwartału tego roku. Bardzo wysoki poziom! – powiedział w wywiadzie dla Interii.pl Laska.

Prezes ZUS wskazał, że na kondycję systemu wpływa m.in. wzrost wynagrodzeń oraz składki odprowadzane przez cudzoziemców. – Oczywiście na to wpływ ma wzrost wynagrodzeń, ale też składki, które płacą obywatele innych państw – w bardzo wyraźny sposób się dokładają do systemu. Sami obywatele Ukrainy zapłacili w tym roku 7,4 mld zł – powiedział.

900 tys. obywateli Ukrainy w systemie

W dalszej części rozmowy prezes ZUS podał liczebność dwóch największych grup cudzoziemców. – Mamy około 900 tysięcy obywateli Ukrainy, około 144 tys. z Białorusi i to są dwie największe grupy – stwierdził Laska.

Następnie odniósł się do znaczenia pieniędzy wpłacanych przez migrantów dla finansów państwa. – I powiedzmy sobie szczerze, że zbawieniem dla budżetu państwa są środki, które wpłacają migranci, w związku z tym Zakład do wypłaty emerytur nie potrzebuje dotacji takiej, jaka jest nam przyznawana w ramach ustawy budżetowej. Co roku w dużej mierze zwracamy przyznane dotacje – powiedział prezes ZUS.

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