Duża zmiana. W Europie znacząco spadła liczba wniosków o azyl

Z danych unijnej Agencji ds. Azylu, na które powołuje się niemiecka gazeta "Welt am Sonntag", wynika, że od stycznia do września 2026 roku złożono 452 969 wniosków. To o 24,3 proc. mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku, gdy było ich blisko 600 tys.

Najwięcej wniosków we Francji i Włoszech

Najwięcej wniosków przyjęła Francja – 98 822. Drugie miejsce zajęły Włochy z wynikiem 78 496, natomiast Niemcy, które w poprzednich latach były liderem pod względem liczby wniosków, znalazły się tym razem na trzeciej pozycji z 70 257 podaniami. Na drugim końcu zestawienia znalazły się Węgry i Słowacja, gdzie odnotowano odpowiednio 83 i 131 wniosków.

Wśród osób starających się o ochronę międzynarodową najliczniejszą grupę stanowili Afgańczycy – łącznie 52 361 osób. Kolejne miejsca zajęli obywatele Wenezueli i Bangladeszu, których było 26 497. W samych Niemczech najczęściej o azyl występowali Afgańczycy, stanowiący 23 proc. wszystkich wnioskodawców. Dalej znaleźli się Syryjczycy (12 proc.) oraz obywatele Turcji (10 proc.).

W statystykach uwzględniono również obywateli Ukrainy. Od początku roku do końca września złożyli oni 12 182 wnioski o azyl w analizowanych państwach. Najwięcej przypadków odnotowano we Francji, która odpowiadała za 49 proc. takich wniosków. Kolejne były Polska (13 proc.), Rumunia (6 proc.) oraz Niemcy (5 proc.). O ochronę międzynarodową wystąpiło także 6420 obywateli Rosji.

UNHCR: Prawie połowa dzieci-uchodźców nie chodzi do szkoły

Tymczasem w 2025 roku prawie połowa dzieci-uchodźców nie chodziła do szkoły. Wynika to z raportu UNHCR "Ścieżki do przyszłości: edukacja, możliwości i samodzielność”. Stwierdzono w nim, że nauki nie pobiera 5,8 miliona, czyli 44 proc. spośród 13,1 miliona dzieci i młodzieży w wieku szkolnym zmuszonych do ucieczki.

Agencja ONZ ds. Uchodźców ostrzega, że "cięcia w finansowaniu pomocy humanitarnej i współpracy rozwojowej grożą dalszym pogorszeniem sytuacji, ograniczając dostęp do edukacji i podważając wieloletnie inwestycje w sektorze oświaty”. W raporcie podkreślono, że cięcia te mogą "jeszcze bardziej ograniczyć możliwości edukacyjne milionów młodych uchodźców, co będzie wymagało większych inwestycji, silniejszych partnerstw i większego wsparcia dla krajowych systemów edukacji w państwach przyjmujących”.

Szczególnie niepokojące są trudności w kontynuowaniu edukacji po ukończeniu szkoły podstawowej. Wskaźnik zapisów sięga 65 proc. w szkołach podstawowych, ale spada do 32 proc. w szkołach średnich.

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