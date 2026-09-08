Potężny wzrost liczby cudzoziemców pracujących w Polsce. GUS ujawnia dane

To o 8 proc., czyli blisko 86 tys. osób, więcej niż rok wcześniej. W ciągu zaledwie miesiąca liczba zagranicznych pracowników wzrosła o ponad 20 tys. Cudzoziemcy pracujący w Polsce pochodzą z ponad 150 państw. Zdecydowanie największą grupę stanowią obywatele Ukrainy.

Prawie 784 tys. pracowników z Ukrainy

Na koniec marca w Polsce pracowało 783,9 tys. Ukraińców. To o 68,9 tys., czyli 9,6 proc., więcej niż rok wcześniej i o 14,6 tys. więcej niż w lutym. Obywatele Ukrainy stanowią już 68 proc. wszystkich pracujących w Polsce cudzoziemców. Kolejne duże grupy to Białorusini – 121,1 tys. osób, obywatele Indii – 22,7 tys. oraz Gruzji – 20,9 tys.

Duża część cudzoziemców pracuje na umowach cywilnoprawnych. Wyłącznie na podstawie umów zlecenia i pokrewnych pracowało 437,7 tys. osób, czyli 38 proc. wszystkich zagranicznych pracowników.

"Polski rynek pracy nie ma szans funkcjonować bez pracowników z zagranicy"

Krzysztof Inglot z Personal Service w Radiu RMF24 zwrócił uwagę na zmianę, jaka nastąpiła w ciągu ostatniej dekady. – 10 lat temu takich pracowników było kilkadziesiąt tysięcy. Pamiętam konferencję Barometru Polskiego Rynku Pracy, gdzie mówiliśmy o tym, że spłynęło 80 tys. osób z Ukrainy. Zastanawialiśmy się, czy to dużo, czy mało. Potem były setki tysięcy – mówił.

– Polski rynek pracy nie ma szans funkcjonować bez pracowników z zagranicy – ocenił Inglot. Według eksperta zagraniczni pracownicy wypełnili część braków związanych z sytuacją demograficzną. – To, co udało nam się rozwiązać dzięki pracy imigrantów, to luka demograficzna, którą mieliśmy parę lat temu. Gdyby nie dwa miliony pracowników z Ukrainy, to mielibyśmy gigantyczne deficyty na rynku pracy – powiedział.

Ponad 70 proc. Ukraińców aktywnych zawodowo

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk informowała w sierpniu, że poziom aktywności zawodowej Ukraińców przebywających w Polsce przekracza 70 proc. – Poziom aktywności zawodowej wśród Ukraińców wynosi powyżej 70 proc., czyli tak jak wśród obywateli Polski – mówiła w TVP Info.

Ukraińcy pracują przede wszystkim w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, transporcie, gospodarce magazynowej, usługach i handlu. Dużą grupę stanowią także kierowcy ciężarówek i taksówek. Ukrainki często pracują w opiece domowej, usługach porządkowych, handlu i branży kosmetycznej.

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