Gigantyczne straty. Tyle kosztowała Polskę wojna na Ukrainie

Analitycy GUS obliczyli, że koszt wojny wyniósł dla Polski 490 mld złotych. To aż 3,5 proc. nominalnego PKB. Konflikt najmocniej uderzył w gospodarstwa domowe. Polskie rodziny straciły 292,1 mld zł. Straty sektora rządowo-samorządowy wyniosły 72 mld zł, a sektora przedsiębiorstw – 126 mld zł.

Ogromne straty Polski

Eksperci wzięli pod uwagę nie tylko kwotę bezpośredniej pomocy dla Ukrainy (transfery pieniężne oraz pomoc wojskowa), ale także sytuację na rynku pracy, zmiany w gospodarce i demografii. Zbadano również w jakim stopniu spadła siła nabywcza gospodarstw domowych w związku z wyhamowaniem podwyżek płac.

– Wysoka inflacja spowodowała gwałtowny wzrost płac nominalnych, jednak tempo wzrostu płac realnych spowolniło po inwazji Rosji na Ukrainę. W 2022 roku płace realnie spadły o 2 proc. Zainspirowało to nas do tego, żeby oszacować straty gospodarstw domowych, to znaczy utratę siły nabywczej gospodarstw domowych w kontekście oszczędności. Przyjęliśmy ostrożne założenie, że jedna trzecia inflacji powyżej celu inflacyjnego była spowodowana eskalacją wojny – powiedział prezes GUS Marek Cierpiał-Wolan w trakcie Forum Ekonomicznego w Karpaczu, gdzie zaprezentowano raport.

Szczególnie mocno ucierpiał sektor budownictwa. Miało to związek z odpływem pracowników. Ukraińcy pracujący w Polsce wrócili do kraju, aby zaciągnąć się do wojska i walczyć na froncie.

Ciosem dla gospodarki był również znaczny wzrost cen surowców energetycznych.

Pomoc wojskowa dla Ukrainy

Podczas lipcowej konferencji Ministerstwo Obrony Narodowej przedstawiło dane dotyczące wsparcia udzielonego Ukrainie od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji. Łączna wartość polskich donacji wyniosła 16,45 mld zł. Z tej kwoty 1,55 mld zł, czyli około 9,4 proc., przypadło na lata 2024-2026. Pozostała część pomocy została przekazana w pierwszych dwóch latach wojny.

Resort przypomniał, że wsparcie obejmuje nie tylko przekazywanie uzbrojenia i amunicji, ale także szkolenie ukraińskich żołnierzy w ramach misji EUMAM, wsparcie logistyczne oraz organizację transportu sprzętu przekazywanego przez inne państwa.

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