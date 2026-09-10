Bosak grzmi po doniesieniach o emeryturach dla imigrantów. "Patologiczny program"

Dziennik "Rzeczpospolita" napisał w środę, że Polska chce objąć obywateli Brazylii specjalną umową emerytalną gwarantującą im w naszym kraju pełne prawa emerytalno-rentowe.

Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Brazylią, podobnie jak poprzednie z wybranymi krajami, zrównuje zasady i prawa emerytalne w obu państwach na wzór tych, które obowiązują w państwach UE.

Bosak grzmi: Patologiczny program

Do sprawy odniósł się Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu i współlider Konfederacji. We wpisie na platformie X zauważył, że "rząd wytypował Brazylię na kolejny (po m. in. Ukrainie, Białorusi i Indiach) kraj objęty patologicznym programem wsparcia dla imigrantów na emeryturze".

"Jeżeli imigrant z Brazylii będzie miał wypracowany w swoim kraju 25-letni staż pracy, to wystarczy jedna składka zapłacona w Polsce, żeby uzyskał prawo do pełnej emerytury minimalnej na koszt polskiego budżetu" – podkreślił.

"Ta patologia już działa wobec imigrantów z Ukrainy i Białorusi"

Krzysztof Bosak zauważył, że "to nie straszenie ani spekulacje". "Ta patologia już od lat działa wobec imigrantów z Ukrainy i Białorusi, którzy na emeryturę przeprowadzili się do Polski. W 2025 roku Polska wydała na dopłaty do emerytur dla imigrantów 123 miliony złotych, a kwota ta rośnie co roku o kilkadziesiąt procent" – zwrócił uwagę.

Wicemarszałek Sejmu podkreślił, iż "tyle dobrego, że ratyfikację umowy z Indiami udało się przynajmniej chwilowo zatrzymać po nagłośnieniu tematu przez Konfederację i »Rzeczpospolitą«". "Rząd się przestraszył opinii publicznej i zamroził projekt ustawy w komisji" – dodał.

Posłowie Konfederacji pracują nad projektem ustawy

Współlider Konfederacji przekazał, że "obecnie nasi posłowie Ryszard Wilk i Michał Wawer pracują nad projektem ustawy, który w całości zlikwiduje ten absurdalny przywilej".

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