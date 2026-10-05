Przedterminowe wybory parlamentarne w europejskim kraju. Premier podał datę

Decyzja o przedterminowych wyborach parlamentarnych w Hiszpanii zapadła kilka dni po tym, jak hiszpański Kongres odrzucił propozycje rządu dotyczące polityki mieszkaniowej. Premier Pedro Sanchez uzasadnił ten ruch koniecznością utworzenia w parlamencie większości zdolnej przeprowadzać reformy w kraju.

Od 23 września w Hiszpanii trwają wielotysięczne protesty. Manifestanci domagają się zwiększenia dostępności mieszkań. Demonstracje wybuchły po eksmisji 87-letniej Maricarmen Abascal z lokalu, w którym mieszkała od 1956 r. Hiszpański Związek Najemców wzywa do strajku generalnego i zapowiada dalszą okupację centralnego placu Puerta del Sol w Madrycie do czasu spełnienia jego postulatów.

W miniony piątek mniejszościowy rząd Sancheza przegrał głosowanie nad dekretami, które m.in. zwiększały ochronę najemców.

Sanchez przyznał się do popełnienia błędów i niespełnienia obietnic wyborczych. – Zdaję sobie sprawę, że duża część społeczeństwa jest dziś niezadowolona – powiedział, cytowany przez agencję Reutera.

Kryzys migracyjny w Hiszpanii

W ostatnim czasie Hiszpanię dotknął kryzys migracyjny w Ceucie. Z Maroka do eksklawy przedostało się ponad 70 tys. osób. Większość została szybko zawrócona, ale kilka tysięcy pozostało w mieście.

W minioną niedzielę hiszpańska policja rozpoczęła operację "Trampolin", której celem jest likwidacja największego obozu migrantów w Ceucie. Na plaży o tej samej nazwie od ponad dwóch miesięcy w prowizorycznych namiotach i barakach przebywa ponad 3 tys. osób.

W operacji uczestniczą liczne oddziały policji, w tym jednostki interwencyjne sprowadzone z innych części Hiszpanii. Do Ceuty skierowano ponad 30 policyjnych furgonów, dwa opancerzone pojazdy BMR oraz samochód taktyczny VAMTAC. Służby wykorzystują również drona do obserwacji terenu. Policja zamknęła dojścia do obozowiska, obawiając się incydentów i prób ucieczki w kierunku wzgórz.

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