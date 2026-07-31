Tusk: Hiszpania musi wziąć z nas przykład

W ciągu ostatniej dobry do hiszpańskiego miasta Ceuta, znajdującego się na afrykańskim cyplu tworzącym Cieśninę Gibraltarską, przybyło ponad 60 tys. migrantów. Ludzie przekraczali granicę zarówno na lądzie, jak i morzu. Na miejsce zostało wysłane wojsko. Premier Pedro Sanchez odmówił jednak podjęcia decyzji o wprowadzeniu stanu wyjątkowego. Władze twierdzą, że migranci powoli są zawracani do Maroka, a sytuacja wraca stopniowo do normy. "Rząd zagwarantuje bezpieczeństwo mieszkańców i mieszkanek Ceuty, intensyfikując obecność Sił i Korpusów Bezpieczeństwa na ulicach miasta. Ponadto, rozmieścimy fizyczną barierę powstrzymującą na morzu, aby ułatwić repatriację na granicy, przestrzegając wyroku Trybunału Najwyższego. Przyspieszymy procedury repatriacji migrantów, którzy przybyli w sposób nielegalny. I będziemy utrzymywać współpracę z władzami Maroka, aby kontynuować walkę z mafiami, które handlują ludźmi" – przekazał Sanchez.

Premier Włoch Giorgia Meloni ogłosiła, że Rzym sprawdza możliwość zawieszenia układu o kontroli granicznej Schengen z Hiszpanią. Jak się okazuje, do jej inicjatywy chce przystąpić kilka państw. Są to Finlandia, Szwecja, Norwegia oraz Czechy Również rząd Danii przekazał, że popiera propozycję szefowej włoskiego rządu.

Tusk: Hiszpania powinna brać przykład z Polski

Głos w sprawie zabrał premier RP. "Polska zaostrzyła prawo azylowe, procedury na granicach i zbudowała skuteczne zapory na granicy z Białorusią, która jest wschodnią granicą Unii. Zainwestowaliśmy miliardy euro i zaangażowaliśmy tysiące żołnierzy, policjantów i strażników granicznych. Hiszpania musi wziąć z nas przykład, jeśli Schengen ma przetrwać" – napisał Donald Tusk w serwisie X.

Hiszpański premier krytycznie ocenia propozycję dot. Schengen. "Solidarność i empatia są opcjonalne. Szanowanie traktatów europejskich i danych – nie. Liczba nielegalnych przekroczeń granic w latach 2021–2026 według Frontexu: Przez Włochy: 478 600. Przez Bałkany Zachodnie: 340 600. Przez Grecję: 259 800. Przez Hiszpanię: 234 760. Przez granicę wschodnią: 48 000. To nie czas na dzielenie. To czas na dalsze budowanie silnej i zjednoczonej UE" – wskazał.

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