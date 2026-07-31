Szturm migrantów na Ceutę. Tyszka: Wystąpiłem o nadzwyczajne posiedzenie PE

W ciągu ostatniej dobry do hiszpańskiego miasta Ceuta, znajdującego się na afrykańskim cyplu tworzącym Cieśninę Gibraltarską, przybyło ponad 60 tys. migrantów. Ludzie przekraczali granicę zarówno na lądzie, jak i morzu. Na miejsce zostało wysłane wojsko. Premier Pedro Sanchez odmówił jednak podjęcia decyzji o wprowadzeniu stanu wyjątkowego.

Napięta sytuacja panuje również w Melilli, hiszpańskim mieście autonomicznym położonym w północnej Afryce na wybrzeżu Morza Śródziemnego. Przedstawicielstwo rządu poinformowało o zamknięciu przejścia w Beni Enzar, jedynego punktu granicznego między miastem a Marokiem.

Premier Włoch Giorgia Meloni ogłosiła, że Rzym sprawdza możliwość zawieszenia układu o kontroli granicznej Schengen z Hiszpanią. Jak się okazuje, do jej inicjatywy chce przystąpić kilka państw. Są to Finlandia, Szwecja oraz Norwegia. Również rząd Danii przekazał, że popiera propozycję szefowej włoskiego rządu.

Tyszka: Wystąpiłem o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia

Tymczasem europoseł Konfederacji Stanisław Tyszka poinformował, że wystąpił o nadzwyczajne posiedzenie Parlamentu Europejskiego w związku z inwazją migrantów na Hiszpanię.

"W ciągu zaledwie 24 godzin do Ceuty przedostało się nielegalnie około 49 tys. migrantów – wynika z szacunków hiszpańskiego MSW. Hiszpania kompletnie straciła panowanie nad swoją granicą. Miesiąc wcześniej zakończyła się akcja masowej legalizacji migrantów rządu Pedra Sancheza, w której złożono blisko 1,2 mln wniosków. Już w lutym Parlament Europejski debatował o zagrożeniach dla strefy Schengen. Komisja Europejska znała ryzyko, ale nie zrobiła nic. Dlatego jako współprzewodniczący Grupy Europa Suwerennych Narodów wystąpiłem o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia" – wyjaśnił polityk. "Ursula von der Leyen musi wyjaśnić, dlaczego zignorowała ostrzeżenia" – podkreślił.

"Włochy mówią już o wykluczeniu Hiszpanii ze strefy Schengen, a Francja wzmacnia kontrole na granicy. Jeśli kolejne państwa pójdą tą drogą, zacznie się rozpad Schengen. Zapłacą za to także Polacy – powrotem kontroli i kolejek na granicach. To szaleństwo trzeba zatrzymać, zanim będzie za późno!" – wezwał Tyszka.

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