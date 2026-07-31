Migranci szturmują hiszpańską granicę. Jest reakcja von der Leyen

Według najnowszych danych w ciągu ostatniej doby do Ceuty, hiszpańskiej eksklawy położonej w Afryce Północnej, przedostało się około 60 tys. migrantów. Przypomnijmy, że miasto liczy ok. 85 tys. mieszkańców. Ludzie przekraczali granicę zarówno drogą lądową, jak i morską, forsując zabezpieczenia od strony Maroka.

Nagrania ze szturmu migrantów na hiszpańskie wybrzeże obiegły media społecznościowe. Sytuacja wywołała pierwsze reakcje w Parużu i w Rzymie. Rząd Włoch analizuje możliwość ograniczenia obowiązywania zasad strefy Schengen w relacjach z Hiszpanią. Minister spraw wewnętrznych Francji Laurent Nuñez zapowiedział z kolei wzmocnienie kontroli na granicy z Hiszpanią i skierowanie dodatkowych sił Straży Granicznej.

Na kryzys zareagowała także przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Szefowa KE napisała w mediach społecznościowych, że "obrazy napływające z Ceuty są nie do przyjęcia". Dodała, że nie można pozwolić, by "ktokolwiek przybywał do naszej Unii bez przestrzegania naszych zasad".

"Niebezpieczne przekraczanie granic musi natychmiast ustać. Sieci przemytnicze muszą zostać zlikwidowane. A powroty muszą być szybkie, zgodnie z naszymi zasadami. Zleciłam dwóm komisarzom wsparcie w celu kontrolowania sytuacji"– napisała.

Wojsko na ulicach Ceuty

W odpowiedzi na kryzys rząd Pedra Sáncheza skierował do Ceuty dodatkowe siły wojskowe. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zapowiedziało rozmieszczenie trzech plutonów liczących po 20 żołnierzy, jednostki nurkowej oraz okrętu wojskowego. Wzmocnione zostały także oddziały policji i Guardia Civil.

Premier Hiszpanii udał się do Ceuty, jednak rząd odrzucił wezwania lokalnych władz do wprowadzenia stanu wyjątkowego. Madryt argumentuje, że hiszpańskie prawo nie przewiduje takiego rozwiązania w przypadku kryzysu migracyjnego. Hiszpania zdecydowała również o zamknięciu przejścia granicznego Beni Enzar w Melilli, drugiej hiszpańskiej eksklawie w Afryce Północnej.

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