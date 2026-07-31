Miliony dla PKP Cargo. Spółka zawarła umowę z gigantem

Umowy obowiązywać będą w okresie 8 miesięcy od dnia ich zawarcia. Łączny wolumen objęty umowami wynosi 1,715 mln ton, natomiast maksymalna łączna wartość umów wynosi 76,1 mln zł brutto.

Grupa PKP Cargo jest operatorem kolejowych przewozów towarowych w Polsce i Unii Europejskiej. PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. W 2025 r. miało 3,79 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Zarząd przyjął zmienione propozycje układowe

Zarząd PKP Cargo w restrukturyzacji przyjął pod koniec czerwca zmienione propozycje układowe w postępowaniu sanacyjnym, podała spółka. Wynika to decyzji NWZ o podwyższeniu kapitału zakładowego.

"Zmienione propozycje układowe wynikają z działań podjętych przez spółkę w celu zapewnienia finansowania wykonania układu, w tym uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2026 roku, dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego.

Pozyskanie środków z planowanej emisji akcji ma stanowić źródło finansowania gotówkowej części spłat przewidzianych w propozycjach układowych" – czytamy w komunikacie.

Zmiany propozycji układowych w relacji do propozycji złożonych 29 maja 2026 roku dotyczą Grupy IV pn. "Wierzytelności przysługujące bankom, instytucjom kredytowym, instytucjom finansowym oraz innym podmiotom z tytułu udzielonego dłużnikowi finansowania oraz wierzytelności handlowe kategorii III", jaka obejmowała wierzycieli finansowych z wierzytelnościami z tytułu kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań finansowych o tym charakterze oraz wierzycieli handlowych z wierzytelnościami z tytułu wszelkich umów i transakcji handlowych, w szczególności z tytułu dostaw i usług oraz inwestycyjnymi, których suma z tytułu należności głównych wynosi powyżej 600 000,00 zł, niezaliczonych do innych grup, podkreślono.

Czytaj też:

CPK na ratunek polskiej spółce. Jest list intencyjny Czytaj też:

Kłopoty polskiej spółki. Ruch wierzycieli