CPK na ratunek polskiej spółce. Jest list intencyjny

List dotyczy również udziału PKP Cargo w przedsięwzięciach w ramach programu inwestycyjnego Port Polska, podała spółka.

"Strony zadeklarowały gotowość możliwej współpracy i dialogu w zakresie:

– uwzględniania potrzeb rynku kolejowego transportu towarowego przy planowaniu infrastruktury kolejowej, logistycznej i terminalowej,

– organizacji kolejowych przewozów towarowych związanych z funkcjonowaniem 'Portu Polska',

– rozwoju przewozów intermodalnych,

– obsługi przewozów materiałów, surowców i komponentów związanych z realizacją inwestycji infrastrukturalnych" – czytamy w komunikacie.

To jeszcze nie jest umowa obowiązująca

Planowana współpraca obejmować będzie również analizy dotyczące zapotrzebowania na przewozy towarowe, rozwoju infrastruktury logistycznej i terminalowej, lokalizacji terminali przeładunkowych, bocznic kolejowych i centrów logistycznych, wpływu inwestycji "Port Polska" na rynek kolejowych przewozów towarowych oraz możliwości wykorzystania rozwiązań cyfrowych w procesach logistycznych i przewozowych, wymieniono w materiale.

PKP Cargo zadeklarowało gotowość współpracy przy opracowaniu założeń dotyczących organizacji przewozów towarowych na etapie realizacji inwestycji projektu "Portu Polska" oraz w fazie działalności operacyjnej, podano także.

List intencyjny ma charakter niewiążący i nie stanowi umowy zobowiązującej, lecz potwierdza wolę stron do prowadzenia dalszych rozmów oraz ewentualnej współpracy pomiędzy stronami. List Intencyjny został zawarty na czas nieokreślony.

Jak wygląda sytuacja obu spółek?

Centralny Port Komunikacyjny to spółka Skarbu Państwa powołana do przygotowania i realizacji Programu wieloletniego Centralnego Portu Komunikacyjnego obejmującego budowę nowego lotniska centralnego dla Polski oraz koordynacji i realizacji inwestycji towarzyszących, w tym nowej sieci linii kolejowych, dróg ekspresowych, autostrad i pozostałej infrastruktury przesyłowej. Nadzór właścicielski nad spółką sprawuje pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Grupa PKP Cargo jest operatorem kolejowych przewozów towarowych w Polsce i Unii Europejskiej. PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. W 2025 r. miało 3,79 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Czytaj też:

Kłopoty polskiej spółki. Ruch wierzycieli Czytaj też:

Ogromne kłopoty państwowego giganta. Tak chcą spłacić wierzycieli