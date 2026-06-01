Ogromne kłopoty państwowego giganta. Tak chcą spłacić wierzycieli

W ramach układu z wierzycielami spółka proponuje realizację projektu szybkiego oddłużenia, łączącego wcześniejszą spłatę zobowiązań z odbudową stabilności finansowej i operacyjnej. Rozwiązanie to ma umożliwić spółce powrót do konkurencyjnego funkcjonowania na rynku. Projekt zakłada zaspokojenie zobowiązań do końca 2027 roku, zamiast pierwotnie proponowanego terminu przypadającego na 2036 rok, podkreślono.

"Rok 2024 był dla PKP Cargo punktem zwrotnym, który skłonił nas do rozpoczęcia głębokiej restrukturyzacji w ramach postępowania sanacyjnego. Już w 2025 roku przyniosło to wymierne efekty – spółka powróciła do dodatnich wyników operacyjnych, co potwierdza skuteczność wdrażanych działań. Aby jednak trwale rozwiązać kwestię zadłużenia sięgającego 2,9 mld zł i stworzyć przestrzeń do dalszego rozwoju oraz dostosowania spółki do transformacji rynku kolejowych przewozów towarowych, potrzebne jest kompleksowe oddłużenie. Dlatego w propozycjach układowych połączyliśmy spłatę części wierzytelności, konwersję części zadłużenia na kapitał oraz częściowe umorzenie, które w zasadniczym aspekcie dotyczy spółek z naszej Grupy. To one biorą na siebie większy ciężar, by w pierwszej kolejności zaspokoić pozostałych wierzycieli. Działamy wspólnie na rzecz wzrostu wartości spółki, bo to ona przekłada się na realną wartość zaspokojenia wierzycieli – także poprzez konwersję długu na kapitał" – powiedział prezes Zbigniew Prus, cytowany w komunikacie.

Proponowane rozwiązania układowe zostały przygotowane w sposób, który ma możliwie najlepiej pogodzić interesy wszystkich grup wierzycieli z realnymi możliwościami finansowymi PKP Cargo w restrukturyzacji, a także długoterminowym interesem spółki i jej akcjonariuszy. Wierzyciele zostali podzieleni na siedem grup, wyodrębnionych zgodnie z przepisami prawa restrukturyzacyjnego, dla których przewidziano rozwiązania dopasowane do specyfiki i sytuacji każdej z nich.

Co dalej z PKP Cargo?

Nowe propozycje układowe zostały złożone przez spółkę do Sądu 29 maja 2026 roku. Kolejnym etapem procesu będzie przyjęcie układu przez wierzycieli, które powinno nastąpić do końca 2026 roku. Pierwsza emisja planowana jest na koniec 2026 roku, natomiast kolejna na pierwszą połowę 2027 roku. Spłata gotówkowej części wierzytelności powinna zostać zrealizowana do końca 2027 roku, wskazano w materiale.

"Zróżnicowanie warunków pomiędzy grupami wierzycieli nie jest naszym wyborem, lecz wynika wprost z przepisów prawa restrukturyzacyjnego i z odmiennej sytuacji prawnej każdej z grup. Podział ten odzwierciedla rzeczywisty charakter poszczególnych wierzytelności – ich zabezpieczenie, wymagalność oraz pozycję danego wierzyciela wobec spółki. W ramach każdej z grup wierzyciele są traktowani na równych zasadach, co gwarantuje przejrzystość i przewidywalność całego procesu. Spłata wierzycieli powinna nastąpić w 2027 r., co zostanie potwierdzone postanowieniem Sądu o stwierdzeniu wykonania układu, umożliwi to w perspektywie kilku lat wypłatę dywidend. Pracując nad propozycjami, kierowaliśmy się zasadą, by w granicach wyznaczonych przepisami zaproponować rozwiązania możliwie najkorzystniejsze dla wierzycieli, a jednocześnie możliwe do udźwignięcia przez spółkę. Tylko takie podejście daje realną gwarancję wykonania układu" – podkreślił wiceprezes Paweł Miłek.

Kolejnym etapem procesu restrukturyzacji jest przygotowany pakiet instrumentów kapitałowych, którego celem jest trwała stabilizacja struktury właścicielskiej i finansowej PKP Cargo oraz definitywne zakończenie procesu sanacji i oddłużenia spółki.

Rozwiązanie zakłada:

emisję akcji skierowaną do strategicznego akcjonariusza – Polskich Kolei Państwowych – w celu utrzymania obecnego 33% udziału w kapitale,

emisję warrantów subskrypcyjnych dla pracowników spółki w ramach programu motywacyjnego,

emisję akcji kierowaną w pierwszej kolejności do obecnych akcjonariuszy.

Taka konstrukcja umożliwi pozyskanie kapitału bez zwiększania zadłużenia operacyjnego, a jednocześnie pozwoli na konwersję części wierzytelności na kapitał i realną redukcję finansowania dłużnego związanego z procesem sanacyjnym, podano również.

Emisja warrantów dla pracowników ma na celu utrzymanie kluczowych kompetencji i know-how w organizacji oraz zwiększenie zaangażowania pracowników, bez których skuteczna restrukturyzacja i odbudowa wartości spółki nie byłyby możliwe. Zaangażowanie PKP ma natomiast gwarantować stabilność właścicielską i przewidywalność całego procesu, przy jednoczesnym zachowaniu obecnej struktury kontroli nad spółką.

"Rozpatrywane jako spójne i kompleksowe rozwiązanie, obejmujące zarówno uzgodnienie propozycji układowych, jak i realizację planowanych emisji kapitałowych, otwiera wszystkim stronom realną drogę do odbudowy PKP Cargo. Wierzyciele zyskują wcześniejszą i wymierną wartość ekonomiczną, akcjonariusze – możliwość udziału w przyszłym wzroście spółki bez ograniczeń wynikających z procesu sanacyjnego, a sama spółka pozyskuje kapitał nie tylko niezbędny do realizacji układu, ale przede wszystkim do finansowania inwestycji w perspektywiczne segmenty rynku i dalszy rozwój. To rozwiązanie pozwala zamknąć etap restrukturyzacji i rozpocząć nowy rozdział w historii PKP Cargo" – zakończył członek zarządu ds. finansowych Michał Łotoszyński.

Grupa PKP Cargo jest operatorem kolejowych przewozów towarowych w Polsce i Unii Europejskiej. PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. W 2025 r. miało 3,79 mld zł skonsolidowanych przychodów.

