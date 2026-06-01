Zaskakujące dane dot. PKB. "Polska gospodarka w światowej czołówce"

Według szybkiego szacunku (opublikowanego w połowie maja) wzrost PKB w tym ujęciu w I kw. wyniósł 3,4 pkt. proc.

„Produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w I kwartale 2026 r. zwiększył się realnie o 3,5 pkt. proc. rok do roku, wobec wzrostu o 3,2 pkt. proc. w analogicznym kwartale 2025 r. (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego)” – czytamy w komunikacie.

Sprawę skomentował minister finansów Andrzej Domański. Polityk nie kryje zadowolenia z danych GUS.

„Polska gospodarka pozostaje w światowej czołówce wzrostu. PKB w I kwartale wzrósł o 3,5% r/r – powyżej wstępnego szacunku i oczekiwań analityków. Motorem wzrostu silny popyt krajowy. Dodatkowo, PMI – wskaźnik wyprzedzający dla przemysłu – osiągnął dziś najwyższy poziom od roku. Mimo globalnej niepewności fundamenty polskiej gospodarki pozostają mocne” – podkreśla.

Wzrost PKB

W I kwartale 2026 r. realny PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2020) zwiększył się o 0,6 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3,5 pkt. proc.

„W I kw. 2026 r. głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego był popyt krajowy. Popyt konsumpcyjny wzrósł w skali roku o 3,3 pkt. proc., a inwestycyjny zwiększył się o 2,4 pkt. proc”. – czytamy także w komunikacie GUS.

Na wzrost PKB w I kwartale 2026 r. wpłynęło zwiększenie popytu krajowego o 3,7 pkt. proc. (w IV kwartale 2025 r. wzrost wyniósł 4,6 pkt. proc.). Spożycie ogółem było wyższe o 3,9 pkt. proc. niż przed rokiem (wobec wzrostu w IV kwartale 2025 r. o 5,3 pkt. proc.), a akumulacja brutto o 2,7 pkt. proc. (wobec wzrostu w IV kwartale 2025 r. o 2,3 pkt. proc.). Spożycie w sektorze gospodarstw domowych zwiększyło się o 3,3 pkt. proc., a spożycie publiczne o 6 pkt. proc. (w IV kwartale 2025 r. odpowiednio o 4,3 pkt. proc. i 7,7 pkt. proc.). Nakłady brutto na środki trwałe zwiększyły się o 2,4 pkt. proc. (wobec wzrostu w IV kwartale 2025 r. o 6,6 pkt. proc.). Stopa inwestycji (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) wyniosła 12,9 pkt. proc. wobec 13,2 pkt. proc. rok wcześniej.

Wpływ popytu krajowego na gospodarkę był pozytywny i wyniósł +3,5 pkt. proc. (w IV kwartale 2025 r. wyniósł +4,4 pkt. proc.). Złożyły się na to pozytywne wpływy spożycia ogółem i akumulacji brutto. Wpływ spożycia ogółem wyniósł +3,2 pkt. proc. (wobec +3,8 pkt. proc. w IV kwartale 2025 r.), z tego wpływ spożycia w sektorze gospodarstw domowych wyniósł +2 pkt. proc., a wpływ spożycia publicznego +1,2 pkt. proc. (w IV kwartale 2025 r. odpowiednio +2,1 pkt. proc. i +1,7 pkt. proc.). Wpływ popytu inwestycyjnego na PKB wyniósł +0,3 pkt. proc. (wobec +1,5 pkt. proc. w IV kwartale 2025 r.), a wpływ przyrostu rzeczowych środków obrotowych był neutralny (wobec -0,9 pkt. proc. w IV kwartale 2025 r.). W konsekwencji wpływ akumulacji brutto na wzrost PKB był pozytywny i wyniósł +0,3 pkt. proc. (wobec +0,6 pkt. proc. w IV kwartale 2025 r.). W I kwartale 2026 r. notowano neutralny wpływ eksportu netto na tempo wzrostu gospodarczego (wobec -0,3 pkt. proc. w IV kwartale 2025 r.), podał także GUS.

