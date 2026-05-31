Szarża Połubińskiego

Dowodził sławną szarżą husarii w 1656 r. pod Warszawą. Starcie zostało przegrane przez króla Jana Kazimierza, ale jego przeciwnik, król Szwecji, Karol Gustaw, który zawarł sojusz z elektorem pruskim, przegrał ostatecznie kampanię, wycofując się z Polski. Bitwa rozpoczęła się 28 lipca, kiedy siły szwedzko-brandenburskie natarły na polskie umocnienia polowe znajdujące się na prawym brzegu Wisły, w korytarzu między rzeką a lasem rosnącym na terenie dzisiejszego Targówka.