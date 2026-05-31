Batoh – sarmacki Katyń

Z darzenia, do których doszło w dniach 3 i 4 czerwca 1652 r., są w historii Polski tragiczne, ale przede wszystkim stanowią czarną kartę dziejów Ukrainy. W ciągu tych dwóch dni Bohdan Chmielnicki nakazał w okrutny sposób wymordować ok. 3 tys. bezbronnych polskich jeńców. Banderowcy na Wołyniu w 1943 r. mieli gotowe wzorce postępowania.

Rok 1652 był dla Polski niepomyślny. Zaczęło się od skazania przez sąd marszałkowski na karę śmierci zdrajcy Hieronima Radziejowskiego, ale sejm, po zatwierdzeniu tego wyroku, został po raz pierwszy zerwany w wyniku weta posła Władysława Sicińskiego. Zaczęły się również epidemie dżumy, tyfusu plamistego i czarnej ospy, które przez następne 11 lat szalały w I Rzeczypospolitej. Jednym z nieszczęść, które dotknęły Polskę, była bitwa pod Batohem, która rozegrała się w dniach 1 i 2 czerwca 1652 r.