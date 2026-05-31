"Do Rzeczy" nr 23: Wielka przemiana Terlikowskiego

Na łamach "Do Rzeczy" również:

– Prawo i Sprawiedliwość czapkuje Ameryce, Koalicja Obywatelska – Unii Europejskiej. Różnice w postawach są subtelne, ale istotne. Z kolei Konfederacja i partia Razem z chęci wyzwolenia się z tradycyjnych kompleksów zrobiły wręcz swój znak firmowy – zauważa Łukasz Warzecha w tekście "Klientelizm ponad podziałami".

– Napisać potrafił wszystko – ale pisał tylko to, co warto napisać. Od śmierci Gilberta Keitha Chestertona mija 90 lat – jego książki nie starzeją się wcale – pisze Piotr Gociek w artykule "Obrona Chestertona".

– Założenie, że dygnitarzom kremlowskim nie opłaca się puścić z dymem Europy – bo wciąż mieszkają w niej ich rodziny – nie współgra z powracającym stale przekazem propagandowym agencji wywiadów poszczególnych krajów europejskich, informujących nas raz po raz, kiedy Rosja zaatakuje NATO – zauważa Wojciech Golonka w tekście "Najgorsze przed Ukrainą?".

– Bohdan Chmielnicki osobiście doglądał rzezi na polskich jeńcach. Zabijano ich w różny, hańbiący żołnierzy sposób – siekierami, pikami, toporami, a najczęściej podrzynano im gardła. To okrucieństwo było potem naśladowane na Kresach Wschodnich w 1943 r. – pisze Edward Stępień w tekście "Batoh – sarmacki Katyń".

– Strategia Izraela pod rządami Beniamina Netanjahu jest dość klarowna: siać chaos na Bliskim Wschodzie, tak by wszyscy ze sobą walczyli. Koszty takiego działania nie interesują Tel Awiwu, a każdy krytyk jest dyskredytowany jako antysemita. Ta strategia wydaje się skuteczna, ale tylko na krótką metę. Długoterminowo to sznur na szyję tego państwa – stwierdza Witold Repetowicz w artykule "Upadek Izraela".

– Rentowność amerykańskich 30-letnich papierów skarbowych wzrosła do poziomu najwyższego od 19 lat. Na niewidzianych od co najmniej kilkunastu lat poziomach znalazły się też długoterminowe papiery dłużne Niemiec czy Japonii. To odpowiedź rynków na rosnące ryzyko inflacji oraz rosnącą konkurencję o międzynarodowy kapitał. Skutki dla statystycznego Smitha, Müllera czy Kowalskiego? Droższy kredyt hipoteczny, większe obciążenia podatkowe i mniejsze szanse na podwyżkę w pracy – zauważa Jacek Przybylski w tekście "Walka o kapitał".

W najnowszym numerze również Piotr Gontarczyk o nowym I prezesie Sądu Najwyższego.

Nowy numer "Do Rzeczy" w sprzedaży od 1 czerwca 2026 r.

Do Rzeczy S.A. (wcześniej Orle Pióro S.A.) to konserwatywno-liberalny wydawca tygodnika "Do Rzeczy" oraz miesięcznika "Historia Do Rzeczy", który od ponad dekady dostarcza czytelnikom rzetelne i niezależne treści publicystyczne, kontynuując tradycję wolnościowego i krytycznego dziennikarstwa. Publikacje te promują wartości konserwatywne, wolnorynkowe i patriotyczne, stanowiąc alternatywę dla mediów progresywnych.

Spółka konsekwentnie rozwija swoją ofertę publicystyczną i cyfrową, umacniając pozycję wiodącego medium konserwatywno-liberalnego w Polsce. Debiut na rynku NewConnect 28 kwietnia 2026 roku otworzył nowe możliwości rozwoju, obejmujące ekspansję w obszarze mediów cyfrowych, wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz dywersyfikację źródeł przychodów, co wzmocni jej stabilność i niezależność finansową.

Strategiczne cele spółki obejmują również rozwój telewizji internetowej, produkcję nowych formatów wideo i podcastów, intensyfikację działań na platformach społecznościowych oraz serwisach VOD. W planach jest także uruchomienie nowoczesnej platformy e-commerce, która umożliwi dystrybucję treści cyfrowych, produktów premium oraz wybranych instrumentów finansowych.

Dzięki tym działaniom Do Rzeczy S.A. dąży do dalszego umocnienia swojej pozycji jako najważniejszego medium konserwatywno-liberalnego w Polsce, zapewniając jednocześnie nowe możliwości rozwoju i zwiększenie niezależności finansowej.