Truskawki w Milanówku

Wojciech Młynarski – polski poeta, artysta kabaretowy i piosenkarz. Jeden z najwybitniejszych twórców tekstów kabaretowych w powojennej Polsce. Zmarł 15 marca 2017 r.

NIEPRAKTYCZNA PANI DOMU Piosenka Wojciecha Młynarskiego, która stała się nieoficjalnym hymnem Milanówka, to piękno poezji i tęsknota za idyllicznym minionym czasem, być może lat 50. i 60., kiedy autor tu przyjeżdżał, a truskawki były nie z Maroka, nie z Andaluzji, tylko z ogrodu.

Wtedy Milanówek jeszcze trochę przypominał miejsce, którym był „przed wojną”.