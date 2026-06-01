Nawrocki świętuje rocznicę wyboru na prezydenta. Zacytował Biblię

"Choćbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Wy jesteście ze mną. Dziękuję!" – napisał Karol Nawrocki w rocznicę wyboru na urząd prezydenta RP. Jest to nawiązanie do Psalmu 23 (werset 4): "Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną". Fragment ten Nawrocki cytował w trakcie Marszu za Polską, do którego doszło 25 maja 2025 r. w Warszawie.

Prezydent zamieścił również w mediach społecznościowych zdjęcie z kampanii wyborczej. O kulisach jego wykonania opowiedział Mikołaj Bujak, osobisty fotograf głowy państwa. "To zdjęcie jest dla mnie bardzo ważne. Ostatni dzień, ostatnie chwile kampanii prezydenckiej w 2025 r. Wygnieciony garnitur w kontraście z energią ludzi i Karol Nawrocki. Taka była ta kampania – mordercza, nieczysta, »pognieciona«, ale wzięta na barki. A dzięki Ludziom piękna, pełna wrażeń i emocji" – napisał.

Nawrocki wygrał wybory prezydenckie

1 czerwca 2025 r. została przeprowadzona druga tura wyborów prezydenckich, w której Karol Nawrocki pokonał Rafała Trzaskowskiego, zdobywając ok. 370 tys. głosów więcej. Były prezes Instytutu Pamięci Narodowej uzyskał 10 606 877 głosów (50,89 proc.), podczas gdy na kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego zagłosowało 10 237 177 osób (49,11 proc.).

Frekwencja wyborcza wyniosła 71,63 proc. – przekazała Państwowa Komisja Wyborcza (PKW). W sumie wydano 21 033 457 kart do głosowania, a oddano łącznie 20 843 805 głosów ważnych.

Od początku kadencji Karol Nawrocki podpisał 211 ustaw, a 33 zawetował. Do tej pory prezydent złożył w Sejmie 20 projektów. Jak podaje Kancelaria Prezydenta, 19 z nich trafiło do sejmowej "zamrażarki". Aprobatę parlamentu zyskał jeden – dotyczący ochrony polskiej wsi (z 9 sierpnia 2025 r.). Zakładał on m.in. przedłużenie zakazu wyprzedaży polskiej ziemi w obce ręce o 10 lat.

