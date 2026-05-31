"Banderowska piąta kolumna". Kowal reaguje na słowa Millera

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zdecydował o nadaniu jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia "Bohaterów UPA". W wydanym w środę dekrecie ogłosił, że nadał imię "Bohaterów UPA" Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych "Północ" Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy.

Po tej decyzji Wołodymyra Zełenskiego, przewodniczący klubu Konfederacji, Grzegorz Płaczek, zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego o odebranie Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy, który został mu przyznany przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę w 2023 roku.

– Bardzo poważnie odniosłem się do apelu narodu polskiego i pana posła Grzegorza Płaczka. 8 czerwca odbędzie się posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Zaproponowałem, aby jednym z punktów było odebranie prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego – poinformował w piątek prezydent Karol Nawrocki.

Miller chwali Nawrockiego za reakcję w sprawie Zełenskiego

Leszek Miller, były premier, komentując w sobotę w Polsat News decyzję prezydenta Karola Nawrockiego, powiedział: "Nareszcie".

– Nareszcie ważny polski polityk zrobił to, co powinien zrobić. To znaczy jednoznacznie potępił decyzję pana prezydenta Zełenskiego, która jest de facto wyrazem niebywałej buty i arogancji – mówił.

Zdaniem byłego premiera "Zełenski nadając tytuł czy właściwie podejmując decyzję o nadaniu jednostce wojskowej, ważnej elitarnej jednostce wojskowej, imię bohaterów Ukraińskiej Powstańczej Armii". – On daje tam tym samym wyraz całkowitej pogardy dla naszych polskich uczuć – powiedział.

"Banderowska piąta kolumna". Miller: Na jej czele stoi Kowal

W ocenie Leszka Millera polscy politycy byli zbyt łagodni dla swoich ukraińskich odpowiedników.

Były szef rządu stwierdził, że w Polsce istnieje wręcz "banderowska piąta kolumna", która "torpeduje każde działanie, które zbliża się do prawdy, co się dzieje na Ukrainie".

– No na czele tego stoi niewątpliwie pan Paweł Kowal, który jest szefem komisji spraw zagranicznych w polskim Sejmie – stwierdził Leszek Miller.

Kowal odpowiada Millerowi

W niedzielę na platformie X na słowa Leszka Millera zareagował Paweł Kowal.

"Co, jeśli p. Miller dojdzie do wniosku, że Armstrong nie był na Księżycu? Ciekawe, czy ktoś jeszcze płaci Millerowi za opowiadanie takich bzdur? »Piąta kolumna w Polsce, ja na jej czele«. Millero-szuria level hard. Proponuję podpytać odbiorcę moskiewskiej pożyczki, kto jeszcze w tej »piątej kolumnie«" – stwierdził polityk KO.

Czytaj też:

"Na czele stoi Paweł Kowal". Miller o "banderowskiej piątej kolumnie" w PolsceCzytaj też:

Burza po decyzji Zełenskiego. "Jeśli tak uważa, to jest po prostu głupi"