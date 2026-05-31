Polacy zabrali głos ws. transformacji energetycznej. Koniec z węglem?

United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski, zapytał Polaków w nowym sondażu, czy popierają transformację energetyczną w Polsce, czyli odchodzenia od węgla na rzecz OZE, atomu i gazu.

Transformacja energetyczna. Polacy zabrali głos w sondażu

50,4 proc. badanych popiera kierunek zmian, w tym czym 24,9 proc. "zdecydowanie tak", a 25,5 proc. "raczej tak".

42,7 proc. ankietowanych wyraża sprzeciw wobec transformacji, z czego 28,4 proc. zdecydowanie nie popiera transformacji energetycznej.

6,9 proc. Polaków nie ma w tej sprawie sprecyzowanego zdania.

Z sondażu wynika, że wyborcy koalicji rządzącej (KO, PSL, Polska 2050 i Lewica) to zdecydowani entuzjaści transformacji energetycznej. 90 proc. elektoratu koalicji rządowej popiera transformację energetyczną, w tym 56 proc. "zdecydowanie tak", 34 proc. "raczej tak". Sceptyków wśród wyborców KO, PSL, Polski 2050 i Lewicy, jest zaledwie 9 proc.

Zupełnie inne nastroje panują wśród wyborców opozycji. 60 proc. ankietowanych, w tym aż 39 proc. "zdecydowanie”, sprzeciwia się transformacji energetycznej i odejściu od węgla. Poparcie dla odchodzenia od węgla deklaruje w tej grupie 34 proc. badanych.

Najbardziej sceptyczną grupą okazali się "pozostali wyborcy". Wśród nich ponad połowa (52 proc.) jest zdecydowanie przeciwna transformacji. 15 proc. jest "raczej na nie". To również w tej grupie jest najwięcej osób niezdecydowanych (21 proc.).

Sondaż został przeprowadzony przez United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski. Badanie zrealizowano w dniach 22-24 maja 2026 roku metodą CATI&CAWI na reprezentatywnej próbie 1000 osób.

