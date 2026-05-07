Polacy przerażeni. Są wyniki nowego sondażu

W najnowszym sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski Polakom zadano pytanie: "Czy obawia się Pan/i wzrostu rachunków za prąd i ogrzewanie w wyniku transformacji energetycznej?".

Negatywnych konsekwencji transformacji energetycznej obawia się zdecydowana większość Polaków – 78,8 proc. ankietowanych, z czego 45,6 proc. zdecydowanie, a 33,2 proc. raczej.

Przeciwnego zdania było 18,3 proc. badanych.

2,8 proc. uznało, że zdecydowanie nie obawia się wzrostu cen.

Wyższych cen prądu i ogrzewania boją się zwłaszcza wyborcy opozycji

Najmniejsze obawy wykazują wyborcy koalicji rządzącej (KO, Nowa Lewica, Polska 2050, PSL). 58 proc. obawia się wzrostu rachunków. 41 proc. się tego nie boi.

Negatywnych skutków transformacji energetycznej obawia się aż 89 proc. zwolenników PiS, Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Przeciwnej odpowiedzi udzieliło 10 proc. (raczej się nie obawiają).

W grupie "pozostałych wyborców", czyli osób, które nie identyfikują się z głównymi blokami politycznymi, a sympatyzują z mniejszymi ruchami lub są niezdecydowane, obawy biją wszelkie rekordy – aż 90 proc. boi się wyższych cen prądu i ogrzewania, z czego 63 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie tak"

1 proc. odpowiedziało "zdecydowanie nie", a 9 proc. nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

Czytaj też:

Zmiany ws. rachunków za prąd. Ruch rząduCzytaj też:

Czy w Polsce da się jeszcze wrócić do węgla?